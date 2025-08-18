Ten projekt to rewolucja w polskiej piłce! Specjalne spotkanie na szczycie

Głównym celem projektu, który realizowany będzie w latach 2025–2028, jest wspieranie rozwoju piłkarskich talentów w Polsce poprzez podniesienie jakości szkolenia, a także promowanie zrównoważonego rozwoju sportowego, finansowego i społecznego wszystkich klubów oraz akademii. Dzięki uruchomionej dziś współpracy polskie kluby otrzymają samowystarczalny system rozwoju – oparty na międzynarodowych standardach, a jednocześnie dopasowany do lokalnych realiów.

Umowa z Double Pass została podpisana 24 czerwca 2025 roku na PGE Narodowym. Poniedziałkowa konferencja była natomiast oficjalnym otwarciem programu oraz okazją do przedstawienia jego kluczowych założeń. – To szczególny moment dla polskiej piłki. Otwieramy nowy rozdział w pracy nad rozwojem młodych talentów. O randze tego projektu najlepiej świadczy fakt, jakie osobistości są dziś obecne na tej konferencji. Double Pass to partner o światowej renomie – współpracujący zarówno z najlepszymi ligami Europy, jak i federacjami narodowymi. Dzięki tej kooperacji nasze akademie otrzymają narzędzia, które pozwolą im jeszcze skuteczniej kształcić piłkarzy na najwyższym poziomie. Traktujemy ten projekt jako wspólną inwestycję w przyszłość polskiego futbolu – podkreślił Sławomir Kopczewski, wiceprezes PZPN ds. szkoleniowych.

– Współpraca z Double Pass to dla polskiej piłki klubowej ogromna szansa. Doskonale rozumiemy wyzwania stojące przed naszymi klubami, a projekt pozwoli im na kolejny skok jakościowy. To naturalny etap profesjonalizacji. Rozwijamy się harmonijnie, czego efektem jest m.in. nasz awans w rankingu klubowym UEFA, ale nie zamierzamy na tym poprzestać. Widzimy jeszcze większy potencjał, który trzeba wydobyć. Jestem przekonany, że podsumowując projekt za cztery lata pokażemy wymierne efekty naszych wspólnych działań, takie jak obniżenie średniego wieku zawodników czy liczba debiutów młodych wychowanków w Ekstraklasie – stwierdził Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A. i wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego.

i Autor: Cyfrasport Konferencja PZPN

– Pierwsza liga od lat pełni ważną funkcję pomostu między piłką juniorską a seniorską. To tutaj młodzi zawodnicy zdobywają pierwsze poważne doświadczenia w rywalizacji na wysokim poziomie. Dlatego cieszymy się, że w ramach projektu Double Pass nasze kluby otrzymają wsparcie w budowie profesjonalnych struktur szkoleniowych. Wspólnie z PZPN i Ekstraklasą chcemy stworzyć spójny system, który pozwoli skuteczniej rozwijać talenty i przygotować je do gry na najwyższym szczeblu w Polsce i za granicą. To inwestycja w przyszłość polskiej piłki, w której pierwsza liga ma do odegrania ważną rolę – podkreślił Marcin Janicki, prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej.

Double Pass działa na rynku od ponad 20 lat, współpracując z federacjami, ligami, klubami i instytucjami rządowymi. Oferuje rozwiązania w trzech głównych obszarach: audytu i analizy, edukacji i mentoringu oraz wdrażania i doradztwa. Hasło firmy – „Budowanie wartości od podstaw” – oddaje istotę projektu: praca nad fundamentami piłki nożnej, czyli jakością akademii i procesem wprowadzania zawodników do futbolu seniorskiego. Program czteroletni ma podnosić standardy szkolenia piłki nożnej w całej Polsce oraz zapewnić ich trwałe utrzymanie.

Projekt będzie realizowany w czterech fazach. Pierwsza to kompleksowa analiza, która pozwoli dogłębnie ocenić aktualny stan polskiej piłki nożnej. Druga faza obejmuje ukierunkowaną edukację, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań dla kierownictwa klubów i akademii. Trzecia to systematyczny audyt i certyfikacja, pozwalająca ocenić pracę akademii w oparciu o globalne standardy. Czwarta faza polega na realizacji dopasowanej do potrzeb klubu – spersonalizowanym wsparciu praktycznym, które przekłada teoretyczną wiedzę i wyniki audytu na trwałe usprawnienia.

Jednym z prelegentów podczas dzisiejszej konferencji jest Koen Put, dyrektor zarządzający firmy Double Pass:To historyczny dzień - zarówno dla polskiej piłki, jak i firmy Double Pass. Dziękujemy bardzo za przedstawienie projektu oraz tego, co możemy osiągnąć dla polskiej piłki… pic.twitter.com/5HVvg8OXa7— PZPN (@pzpn_pl) August 18, 2025

– Jako trener i osoba, która w przeszłości pracowała przy Programie Certyfikacji, mogę powiedzieć, że ten obszerny projekt wypełnia lukę w systemie szkolenia młodzieży w Polsce. To inicjatywa, na którą czekaliśmy od lat. Skupimy się na zawodnikach i zawodniczkach powyżej 13. roku życia, podczas gdy dotychczasowa certyfikacja PZPN obejmuje młodsze grupy – tłumaczy Tomasz Zahorski, były reprezentant Polski i uczestnik mistrzostw Europy 2008, koordynator projektu z ramienia PZPN.

– Zakładamy, że kluby chętnie przystąpią do współpracy, bo mogą tylko zyskać. Nie ponoszą żadnych kosztów, a otrzymują wsparcie ekspertów i dostęp do sprawdzonych metod. Naszym wspólnym celem jest zmniejszenie liczby „gubionych” talentów i stworzenie zawodnikom jak najlepszych warunków do przejścia z piłki juniorskiej do seniorskiej – dodał Zahorski.

Double Pass współpracował już wcześniej z niektórymi polskimi klubami, ale teraz program obejmie całe środowisko na poziomie centralnym. W pierwszej kolejności do współpracy przystąpią kluby Ekstraklasy, a od 2027 roku dołączą także zespoły Betclic 1. Ligi. Projekt finansowany jest w całości przez PZPN i Ekstraklasę S.A., a udział w nim ma charakter dobrowolny.