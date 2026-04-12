Wielki pech reprezentanta Polski. Trwa fatalna seria

Polak niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki w 81. minucie, podwyższając prowadzenie przeciwnika na 2:0. W doliczonym czasie gry Broendby zdołało co prawda strzelić kontaktowego gola, ale na więcej czasu już zabrakło.

Dla drużyny, w której oprócz Slisza gra także były skrzydłowy Górnika Zabrze – Ousmane Sow – to kolejne bardzo słabe spotkanie w tym sezonie. Broendby nie wygrało ligowego meczu od 9 listopada i ma ogromne problemy ze skutecznością. W ostatnich jedenastu kolejkach drużyna ani razu nie strzeliła więcej niż jednego gola, a aż siedem z tych spotkań zakończyła z zerowym dorobkiem bramkowym.

Podopieczni Steve’a Coopera awansowali co prawda do grupy mistrzowskiej duńskiej Superligi. Sensacyjnym kandydatem do tytułu mistrza Danii jest natomiast AGF Aarhus, które obecnie przewodzi w tabeli.

