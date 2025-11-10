Zdziesiątkowana kontuzjami kadra przyjechała na zgrupowanie! Jan Urban może mieć nietęgą minę [ZDJĘCIA]

Jan Urban ma poważny ból głowy przed zgrupowaniem reprezentacji Polski

Biało-czerwoni przyjechali do Warszawy na zgrupowanie przed kadrą w zdziesiątkowanym składzie

Na ostatniej prostej z gry wypadło kilku ważnych zawodników!

Reprezentacja Polski przyjechała na zgrupowanie w Warszawie

Selekcjoner Jan Urban ma poważny ból głowy przed kluczowymi meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą. Z powodu kontuzji z kadry wypadli Łukasz Skorupski, Jan Bednarek i Krzysztof Piątek. Jak ustaliła PAP, w ich miejsce zostaną powołani nowi zawodnicy, a Robert Lewandowski ma dołączyć do drużyny we wtorek.

Skorupski, bramkarz włoskiej Bolonii, nabawił się urazu mięśniowego już na początku spotkania z Napoli (2:0) i opuścił boisko w ósmej minucie. Z kolei Bednarek, występujący w FC Porto, zszedł z murawy w 18. minucie meczu z Famalicao (1:0) z powodu kontuzji kolana. Początkowo wydawało się, że uraz nie jest groźny, jednak poniedziałkowe badania wykazały, że obrońca nie będzie w stanie zagrać w najbliższych spotkaniach reprezentacji.

Problemy zdrowotne ma także Krzysztof Piątek z katarskiego Al-Duhail SC. Jak potwierdziła PAP, cała trójka nie wystąpi w meczach z Holandią i Maltą. PZPN w poniedziałek po południu ma ogłosić nazwiska piłkarzy powołanych w ich miejsce.

Zgrupowanie reprezentacji rozpoczyna się w poniedziałek w Warszawie, jednak pierwsze zajęcia selekcjoner zaplanował dopiero na wtorek. Wówczas ma odbyć się również konferencja prasowa z udziałem Jana Urbana i Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych, który w weekend popisał się hat-trickiem w meczu Barcelony z Celtą Vigo (4:2), dołączy do drużyny we wtorek około południa – potwierdziła PAP.

Pierwszy trening reprezentacji Polski już w środę

Trening z udziałem wszystkich zawodników zaplanowano na środę o godz. 12 na PGE Narodowym. Wcześniejsze zajęcia – we wtorek, w Święto Niepodległości – mają być zamknięte dla mediów i odbędą się prawdopodobnie w ośrodku Legia Training Center w Książenicach.

Polska zmierzy się z Holandią w piątek na PGE Narodowym, a w poniedziałek 17 listopada z Maltą w Ta’ Qali. Po ośmiu kolejkach eliminacji biało-czerwoni zajmują drugie miejsce w grupie G z dorobkiem 13 punktów, tracąc trzy do liderującej Holandii i mając trzy przewagi nad trzecią Finlandią, która rozegrała o jeden mecz więcej.

Bezpośredni awans na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie uzyskają tylko zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc czekają dwustopniowe baraże – ich losowanie odbędzie się 20 listopada. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam Polacy będą musieli walczyć o bilety na mistrzostwa świata.