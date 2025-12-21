Zlatan Ibrahimović przekazuje cztery ze swoich pięciu hal do padla szwedzkiemu narodowi.

Decyzja ma wymiar symboliczny, a były piłkarz chce w ten sposób oddać krajowi część tego, co od niego otrzymał.

Ibrahimović, mieszkający w Mediolanie, wskazuje na trudności w prowadzeniu biznesu na odległość.

Czy to tylko gest, czy może początek nowego trendu wśród sportowców?

To gest, o którym w Szwecji będzie głośno przez całe święta. Zlatan Ibrahimović, były kapitan reprezentacji Szwecji i legenda światowego futbolu, ogłosił ważną decyzję. Były gwiazdor AC Milan przekaże w prezencie gwiazdkowym cztery z pięciu hal do gry w padla bezpłatnie szwedzkiemu narodowi. Jak przyznał sam "Ibra", decyzja ma wymiar symboliczny. Chciał w ten sposób zrewanżować się Szwecji, której tak dużo zawdzięcza.

Zlatan Ibrahimović mieszka w Mediolanie

Skąd taka decyzja? Poza chęcią "oddania czegoś narodowi", Ibrahimović wskazał na względy czysto praktyczne. Były napastnik na stałe mieszka w Mediolanie, gdzie pełni funkcję doradcy sportowego w AC Milan. I właśnie to ma największy wpływ na jego decyzję.

Synowie szwedzkiej legendy grają dla Milanu

Jego przywiązanie do Włoch jest tym silniejsze, że w ślady ojca idą jego dwaj synowie. Obaj związali swoją przyszłość z AC Milan. 19-letni Maximilian znalazł się w kadrze pierwszej drużyny na mecz o Superpuchar Włoch z Napoli. Za to 17-letni Vincent, podpisał profesjonalny kontrakt z młodzieżowym zespołem Milan Futuro. Wygląda na to, że nazwisko Ibrahimović jeszcze długo będzie obecne na włoskich boiskach.

