Od anonimowości do gwiazdy: "Rodziny podchodzą po autografy" – mówi Klaudia Zwolińska

W 2025 roku Klaudia Zwolińska, reprezentantka Polski w slalomie kajakowym, zajęła dziewiąte miejsce w Plebiscycie PS. W tym roku ma jeszcze większe szanse na czołowe lokaty, bo każdy kibic doskonale pamięta, że wicemistrzyni olimpijska z Paryża – w australijskim Penrith – wywalczyła dwa złote medale (C-1 i K-1) oraz brązowy medal w kayak crossie. Zwolińska została pierwszą zawodniczką w historii slalomu, która zdobyła trzy indywidualne medale MŚ na jednej imprezie. To też przypadek, jakich w całym polskim sporcie było niewiele!

Nasza kajakarka w ciągu kilkunastu miesięcy stała się rozpoznawalnym sportowcem, a jej życie trochę się zmieniło. – Trzy medale na mistrzostwach świata sprawiły, że zainteresowanie mediów było bardzo duże, więc odczuwam oczywiście różnicę. Zdarzyło mi się jechać raz z lotniska bardzo krótki odcinek i nie wiedziałam, że muszę mieć bilet i przez to, że podeszła do mnie rodzina z dziećmi, by zrobić sobie zdjęcie ominęła mnie kontrola. Rozdawanie autografów czy robienie zdjęć z kibicami jest bardzo miłe – opowiada Polka, która bardzo liczy na głosy kibiców w plebiscycie, którego finał zaplanowano już na 10 stycznia.

– W ubiegłym roku, po medalu olimpijskim, zajęłam w nim 9. miejsce. To było ogromne wyróżnienie, ale jak każdy sportowiec, myślałam, co zrobić, żeby wygrać! – opowiada. – Trzy medale w konkurencjach olimpijskich, w tym dwa złote, to coś, czego dawno nie było w letnich imprezach. Mam nadzieję, że to zostanie zauważone i docenione – zaprasza Zwolińska.

Klaudia Zwolińska na gofrach w Paryżu