Do zdarzenia doszło w mieście Pensa. Podczas ćwiczeń na drążku gimnastycznym Al Bari zdecydował się spróbować nowego, niezwykle skomplikowanego elementu. Jak poinformował rosyjski działacz i wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, Wasilij Titow, zawodnik nie był jeszcze w pełni przygotowany do wykonania tak trudnej ewolucji. Próba zakończyła się upadkiem do specjalnej piankowej fosy, która standardowo ma amortyzować lądowanie. Niestety, pomimo zabezpieczeń, młody gimnastyk doznał bardzo poważnych obrażeń kręgosłupa w odcinku szyjnym.

19-letni Naufal Takdir Al Bari z Indonezji zmarł po tragicznym wypadku na drążku

Natychmiastowa pomoc lekarska i późniejsza hospitalizacja dawały nadzieję na uratowanie życia zawodnika. Lekarze przez dwa tygodnie walczyli o jego powrót do zdrowia, jednak ostatecznie 30 września poinformowano, że sportowiec zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Śmierć Naufala Takdira Al Bariego to ogromny cios nie tylko dla rodziny i przyjaciół, ale także dla całej społeczności sportowej w Indonezji. Krajowy związek gimnastyczny w oficjalnym komunikacie wyraził głęboki żal i podkreślił, jak wielką stratą jest odejście jednego z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia. "Straciliśmy jednego z naszych najlepszych. To niepowetowana strata zarówno dla reprezentacji, jak i dla całej indonezyjskiej gimnastyki. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i życzymy im siły w tym trudnym czasie" – napisano w oświadczeniu.

Naufal od najmłodszych lat poświęcał się gimnastyce. Dzięki niezwykłej determinacji, pracowitości i talentowi szybko stał się nadzieją na międzynarodowe sukcesy. W jego kraju wiązano z nim ogromne oczekiwania, zwłaszcza w kontekście nadchodzących mistrzostw świata, które Indonezja ma organizować. Młody zawodnik sam wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest reprezentowanie ojczyzny na najwyższym sportowym poziomie i walka o olimpijskie medale.

Społeczność gimnastyczna na całym świecie oddaje hołd zmarłemu zawodnikowi. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów pełnych żalu i współczucia, zarówno od kibiców, jak i od kolegów z maty. Wielu z nich podkreśla, że pamięć o jego talencie i pasji na zawsze pozostanie częścią historii indonezyjskiego sportu.

