WWE w Polsce: Bilety. Ile kosztują? Gdzie kupić? Cena wejściówek na galę w Ergo Arenie

WWE po 11 latach znów w Polsce. Ruszyła sprzedaż biletów

Fantastyczna wiadomość dla fanów wrestlingu w Polsce pojawiła się 31 sierpnia przy okazji gali WWE Clash in Paris w Paryżu. W trakcie drugiego tegorocznego touru największej na świecie federacji wrestlingu po Europie ogłoszono, że już na początku roku WWE znów zagości na europejskim rynku. Miłym zaskoczeniem była wiadomość, że po blisko 11 latach przerwy WWE powróci do Polski, a konkretnie do trójmiejskiej Ergo Areny.

Do tej pory w Polsce odbyły się cztery gale spod szyldu WWE. Pierwsza z nich miała miejsce w Święto Niepodległości, 11 listopada 2011 roku, i podobnie jak następna z kwietnia 2012 r. odbyła się w Ergo Arenie. Później światowy wrestling gościł w łódzkiej Atlas Arenie, a także na warszawskim Torwarze - po raz ostatni w kwietniu 2015 roku. Już w styczniu oczekiwanie fanów na WWE w Polsce dobiegnie końca!

Największa organizacja świata wraca do Polski po 11 latach! Kiedy gala WWE w Trójmieście? Zszokowali!

Gala WWE Live Road to Royal Rumble odbędzie się dokładnie 17 stycznia 2026. Będzie to nietelewizyjne wydarzenie, jedno z kilkunastu, które odbędą się na początku roku w Europie. W środę, 29 października, ruszyła przedsprzedaż biletów na galę w Ergo Arenie i poznaliśmy ceny wejściówek - te wahają się od 245 do aż 2984 zł! Przedsprzedaż trwa na stronie Livenation.pl, a od 31 października rozpocznie się na niej regularna sprzedaż biletów.

Cena zależy od konkretnego miejsca. Najtańsze są oczywiście te najwyższe miejsca na trybunach, skąd najdalej do ringu. Najdroższe są z kolei te na płycie, przy samym wejściu dla zawodników. W tym roku zmarła jedna z największych legend wrestlingu, Hulk Hogan:

WWE w Polsce: Jacy zawodnicy będą na gali?

Po cenach wejściówek widać, że udział w popularnej amerykańskiej rozrywce sportowej na żywo nie będzie tanią sprawą. Większość dostępnych biletów waha się w przedziale od 522 do ponad 1000 złotych. Fani WWE mogą mieć więc naprawdę twardy orzech do zgryzienia, tym bardziej że na razie nie ogłoszono nawet, jacy zawodnicy pojawią się na gali. Jedyną poszlaką jest oficjalny plakat trasy WWE Live Road to Royal Rumble, na którym przy okazji startu przedsprzedaży biletów znaleźli się:

Cody Rhodes (Undisputed WWE Champion)

Stephanie Vaquer (Women’s World Champion)

CM Punk

Tiffany Stratton (WWE Women's Champion)

Jade Cargill

Rhea Ripley

Randy Orton

Jey Uso

Gwiazda wróciła na ring po 10 latach. Nadal zachwyca! Wkrótce może zawalczyć w Polsce

Czy to oznacza, że tych gwiazd należy spodziewać się w Ergo Arenie? Na pewno przynajmniej części z nich. Na pierwotnych plakatach europejskiej trasy WWE pojawiali się także Seth Rollins, Drew McIntyre i LA Knight. Więcej wyjaśnią oficjalne komunikaty federacji bliżej gali, która odbędzie się 17 stycznia.