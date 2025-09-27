Dramat reprezentacji Polski! Włosi rozbili Polaków w półfinale mistrzostw świata

Włosi rozbili Polaków w półfinale MŚ 2025! Bolesna porażka Biało-Czerwonych 0:3

Mecz reprezentacji Polski z Włochami był naznaczony masą błędów z obu stron, jednak w tym wszystkim lepiej radzili sobie nasi rywale, choć w każdej partii Polacy radzili sobie na początku lepiej od przeciwników. Pierwszy set zaczął się po myśli reprezentacji Polski. Polacy stosunkowo szybko wyszli na dość wysokie prowadzenie, mieli 11:7 i piłkę na powiększenie przewagi! Niestety, Włosi wtedy się przebudzili i zaczęli seryjnie zdobywać punkty i najpierw doprowadzili do remisu 14:14, z po chwili wyszły na prowadzenie, a gdy zdobyli przewagę 17:16, to już nie oddali jej do samego końca, ostatecznie wygrywając pierwszą partię 25:21. Z pewnością sporo do poprawy po pierwszym secie miał Kewin Sasak, który miał trudności z wykańczaniem swoich ataków.

Druga partia znów zaczęła się lepiej dla Polaków i to już od samego początku! Polacy szybko wyszli na kilku punktowe prowadzenie i trener Włochów brał czas już przy stanie 4:1! To przyniosło efekt, ponieważ Włosi zdołali się błyskawicznie poprawić i doprowadzić do remisu 6:6. Gra od tego czasu była mocno wyrównana, Polacy nie wykorzystywali swoich szans na odskoczenie od rywali, aż w końcu znów Włosi zaczynali zyskiwać przewagę i doprowadzili do stanu 18:14. Gdy wydawało się, że set ucieka Polakom i sytuacja jest bardzo trudna, zespół przebudził się, w tym m.in. Wilfredo Leon i po zaciętej walce Biało-Czerwoni wrócili na prowadzenie 22:21! Niestety, radość nie trwała długo, Polacy mieli problem ze skończeniem własnych ataków, Włosi dorzucili asa i wygrali 4 punkty z rzędu, a co za tym idzie, drugą partię.

Trzeci set, podobnie jak drugi, rozpoczął się bardzo dobrze dla Polaków. Najpierw wyszli na prowadzenie 6:2, a po chwili jeszcze większe, 10:5! Wydawało się, że takiej przewagi, taki zespół, jak Polska, już ze swoich rąk nie wypuści. Niestety, Włosi gonili, gonili i dogonili Polaków, doprowadzając do remisu 18:18. Znów w najważniejszym momencie serię punktów zaczęli zdobywać nasi rywale i ostatecznie, choć walka trwała do samego końca, to Włosi wygrali trzecią partię 25:23 i cały mecz 3:0. To oznacza, że Polacy będą walczyć o brązowy medal przeciwko Czechom.

