Kiedy grają polskie siatkarki? Terminarz MŚ: Z kim grają Polki?

Polskie siatkarki wracają do gry! Po krótkiej przerwie po zdobyciu brązowego medalu Ligi Narodów 2025, czeka je najważniejsza impreza tego sezonu. Już w piątek (22 sierpnia) rozpoczynają się mistrzostwa świata siatkarek w Tajlandii. Po trzech latach reprezentantki Polski ponownie zagrają w MŚ pod wodzą Stefano Lavariniego. W poprzedniej edycji, rozegranej w Polsce i Holandii, ich dobry wynik [ćwierćfinał przegrany po tie-breaku z Serbią - red.] był pewnym zaskoczeniem. Od tamtej pory sporo się zmieniło i Polki są wśród faworytek do medalu MŚ. Najpierw muszą jednak przejść przez fazę grupową. Z kim w niej zagrają?

Terminarz MŚ siatkarek. Kiedy grają Polki?

Biało-Czerwone - 3. w rankingu FIVB - są faworytkami grupy G, w której zagrają z Niemcami (11. w rankingu), Wietnamem (22.) i Kenią (23.). Kibice muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, bo Polki wejdą do gry dopiero drugiego dnia MŚ. W sobotę, 23 sierpnia, rozpoczną turniej od starcia z Wietnamem. Już dwa dni później zagrają kolejny mecz z Kenią, a na zamknięcie fazy grupowej zmierzą się z teoretycznie najgroźniejszymi Niemkami. Oto dokładny terminarz polskich siatkarek w MŚ:

23 sierpnia 2025 (15:30): Polska - Wietnam

25 sierpnia 2025 (15:30): Polska - Kenia

27 sierpnia 2025 (15:30): Polska - Niemcy

Jeśli Polki sprostają oczekiwaniom i awansują z grupy G, w fazie pucharowej trafią na zespoły z grupy B. W niej rywalizują Włochy, Belgia, Kuba i Słowacja. Oznacza to, że już w 1/8 finału lub ćwierćfinale Biało-Czerwone mogą zmierzyć się z Włoszkami - zwyciężczyniami Ligi Narodów i mistrzyniami olimpijskimi z Paryża, które są na fali 29 zwycięstw z rzędu...

Zmiany w składzie Polski po Lidze Narodów

Ewentualny mecz 1/8 finału z udziałem reprezentacji Polski zaplanowano na sobotę, 30 sierpnia. Stefano Lavarini zabrał ze sobą do Tajlandii 14 zawodniczek i dokonał drobnych zmian względem zakończonej sukcesem Ligi Narodów. Kontuzjowaną środkową Weronikę Centkę-Tietianiec zastąpiła Sonia Stefanik, a Marlena Kowalewska załapała się do składu jako druga rozgrywająca kosztem Alicji Grabki. Tak wygląda skład Polek na MŚ:

Rozgrywające: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska

Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska Środkowe: Agnieszka Korneluk, Magdalena Jurczyk, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik

Agnieszka Korneluk, Magdalena Jurczyk, Aleksandra Gryka, Sonia Stefanik Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka

Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka Atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak

Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak