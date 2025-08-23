Kontrowersyjny ruch Lavariniego! Głośna zmiana przed MŚ, teraz się tłumaczy

Lavarini dokonał zaskakującej zmiany. Wyjaśnił jej powody

Reprezentacja Polski siatkarek dobrze poradziła sobie w tegorocznych zmagań Ligi Narodów i już trzeci raz z rzędu sięgnęła po brąz tej imprezy. Fani czekają jednak na medal ważniejszych zmagań – po raz ostatni Biało-Czerwone sięgnęły po medal mistrzostw Europy 16 lat temu (brąz w 2009 roku), a po medal mistrzostw świata... 63 lata temu (brąz w 1962 roku). Z pewnością apetyty kibiców przed nadchodzącymi mistrzostwami świata, które odbędą się w Tajlandii, są spore, ale jak pokazuje historia, o medal mundialu jest polskim siatkarkom naprawdę trudno. Przed startem turnieju pojawiła się też dyskusja na temat jednej z decyzji selekcjonera, Stefano Lavariniego, dotyczącej zmiany w kadrze przed samymi mistrzostwami.

Włoski trener dokonał dwóch zmian względem drużyny, która sięgnęła po brąz Ligi Narodów. Najwięcej dyskusji budził fakt rezygnacji z Alicji Grabki, którą zastąpiła dopiero wracająca po operacji kolana Marlena Kowalewska. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Stefano Lavarini tłumaczy swoją decyzję. – Szczególną decyzję podjąłem w przypadku rozgrywających, ponieważ całą Ligę Narodów rozegraliśmy z Katarzyną Wenerską i Alicją Grabką, a teraz zdecydowałem, że drugą z nich zastąpi Marlena Kowalewska. Od początku sezonu uzgodniliśmy, że Marlena będzie do dyspozycji, gdy wyleczy swój uraz – zaczął Lavarini – Od drugiej części Ligi Narodów była już dostępna, pracowała indywidualnie, aby być w jak najlepszej formie. Jednak nie dokonywałem zmian w składzie, bo Ala radziła sobie bardzo dobrze. Kiedy spotkaliśmy się podczas przygotowań do mistrzostw świata, wyjaśniłem dziewczynom, że ten turniej będzie czymś innym. Zresztą od początku podkreślałem, że po Lidze Narodów ponownie przyjrzę się składowi i podejmę decyzję co do zestawienia na mundial, biorąc pod uwagę wszystkie wnioski – tłumaczył dalej Włoch.

Selekcjoner reprezentacji Polski został zapytany, czy nie widzi ryzyka w tym, że stawia na zawodniczkę, która do tej pory nie grała w tym sezonie reprezentacyjnym. – Nie, nie mam żadnych obaw. W pełni ufam wszystkim rozgrywającym, z którymi pracujemy w tym sezonie, nawet jeśli nie wszystkie z powołanych otrzymały tyle samo szans do gry. Po prostu nieraz musiałem podejmować pewne decyzje z wyprzedzeniem. Każda z nich cieszy się moim szacunkiem. Chcę też podkreślić, że Alicja Grabka bardzo dobrze radziła sobie w tym sezonie, spisywała się. Jednak chciałem zobaczyć, jak Marlena poradzi sobie w mistrzostwach świata i sprawdzić alternatywne rozwiązanie – sprecyzował Stefano Lavarini. Podkreślił też, że Kowalewska jest już dobrze zgrana z zespołem dzięki treningom.

