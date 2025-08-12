Nikola Grbić musi błyskawicznie reagować! Trener reprezentacji Polski nie może sobie na to pozwolić. Czas ucieka

Reprezentacja Polski po niesamowitym sukcesie w Lidze Narodów rozpoczęła przygotowania do największej imprezy tego sezonu - mistrzostw świata. "Biało-czerwoni" po kilku dniowym odpoczynku wrócili do treningów na zgrupowaniu w Zakopanem. Nikola Grbić mimo zdobycia złotego medalu na minionej imprezie nie ma klarownej sytuacji, ponieważ w najbliższym czasie będzie współpracował z aż 18-stoma zawodnikami.

Plaga kontuzji w kadrze. Grbić musi reagować

Kibice czekają, jakie decyzję podejmie serbski szkoleniowiec, a nie jest tajemnicą, że do walki o skład wrócili Bartosz Kurek i Norbert Huber.

- Bartek i Norbert trenują już od jakiegoś czasu i są z nami praktycznie od samego początku zgrupowania w Zakopanem - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Nikola Grbić nie ma łatwego zadania! Spore utrudnienie

Grbić już przed turniejem w Gdańsku miał spore problemy, ponieważ Aleksander Śliwka doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z dalszej części sezonu reprezentacyjnego. Tuż po Lidze Narodów została przekazana informacja, że z problemami zdrowotnymi zmaga się Maksymilian Granieczny.

- Ten rok jest naprawdę trudny, jeśli chodzi o te kwestie, choć każdemu z zawodników dolegało co innego. Monitorujemy sytuację związaną z Maksem, który jednak jest z nami w Zakopanem. Mateusz trenował już z ZAKSĄ, a teraz pojawił się na zgrupowaniu, aby pomóc nam w treningach. Oczywiście nie mogę ryzykować, że w trakcie mistrzostw świata będę miał do dyspozycji zaledwie jednego libero. Mam nadzieję, że w międzyczasie sytuacja z Maksem się wyjaśni - przekazał Grbić w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", po czym dodał co chce zrobić w najbliższym czasie.

- Będę chciał zawęzić listę tak szybko, jak to będzie możliwe, gdy już przekonam się, w jakiej formie są Kurek, Huber i Granieczny. 18 zawodnikom trudno zapewnić odpowiednią liczbę powtórzeń na treningach, bo część z nich musi czekać na swoją kolej, a to obecnie nie jest optymalne rozwiązanie. W tym momencie trudno jest mi określić, kiedy to zawężenie nastąpi, ale jeśli będę miał jakieś wątpliwości, to rozwieją się one w trakcie Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Myślę więc, że ogłoszenie składu na mistrzostwa świata nastąpi najpóźniej po zakończeniu tego turnieju - podsumował.

Mistrzostwa świata na Filipinach rozpoczną się dla "biało-czerwonych" 13 września meczem z Rumunią, następnie zmierzą się z Katarem (15.09) oraz Holandią (17.09).