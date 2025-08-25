O której godzinie mecz Polska – Kenia na MŚ siatkarek? Kolejny mecz Polek na mistrzostwach świata

Polska – Kenia: Polki mogą awansować do fazy pucharowej MŚ

Po zwycięstwie nad Wietnamem 3:1 na inaugurację mistrzostw świata polskie siatkarki w poniedziałek zmierzą się z Kenią. Wygrana w tym spotkaniu zapewni drużynie Stefano Lavariniego awans do fazy pucharowej turnieju. W pierwszym meczu biało-czerwone nie ustrzegły się błędów i nieoczekiwanie przegrały otwierającego seta z debiutującym w mundialu zespołem z Azji. W kolejnych partiach Polki kontrolowały już przebieg gry i zwyciężyły 3:1.

– Pierwszy set najlepiej potwierdza, że nie jest łatwo wejść w turniej takiej rangi i od razu grać na dobrym poziomie. Cieszymy się, że potem nasza siatkówka wyglądała już znacznie lepiej i że wygrałyśmy to spotkanie. Wielki szacunek dla Wietnamu, że potrafił narzucić nam swój styl gry, natomiast wielki minus dla nas, że nie grałyśmy tego, co potrafimy – oceniła atakująca reprezentacji Polski Magdalena Stysiak.

MŚ siatkarek: Kenijki przegrały pierwszy mecz

Kenia, najbliższy przeciwnik Polek, zajmuje obecnie 26. miejsce w rankingu światowym. W swoim pierwszym meczu afrykański zespół uległ Niemkom 0:3, a jedyną wyróżniającą się zawodniczką była skrzydłowa Veronika Adhiambo Oluoch, która zdobyła 19 punktów – blisko połowę dorobku drużyny.

Ostatni raz Polki i Kenijki spotkały się podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie podopieczne Lavariniego wygrały pewnie 3:0 (25:14, 25:17, 25:15). W porównaniu do tamtego turnieju w kadrze Kenii zabraknie kilku podstawowych zawodniczek, m.in. rozgrywającej Esther Mutindy, atakującej Pamelli Adhiambo Owino oraz środkowej Edith Mukuvilani.

O której godzinie mecz Polska – Kenia? Gdzie oglądać?

Polskie siatkarki rozegrają kolejny mecz mistrzostw świata w poniedziałek, 25 sierpnia. Biało-czerwone po pokonaniu Wietnamu zmierzą się z Kenią. Mecz Polska – Kenia rozpocznie się o godz. 15.30.

Mecz Polska – Kenia będzie można obejrzeć na otwartej antenie Polsatu oraz w Polsacie Sport 1. Relacja na żywo na SuperSport.se.pl.

