Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo na Mistrzostwach Świata, dominując nad Katarem.

Biało-Czerwoni pokonali rywali 3:0, pokazując pełną kontrolę nad meczem i oszczędzając siły.

Teraz przed nimi kluczowe starcie z Holandią, które zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie.

Czy Polska zapewni sobie łatwiejszą drogę w turnieju? Sprawdź, jak nasi siatkarze przygotowują się do tego wyzwania!

Katar tłem dla Biało-Czerwonych

Polscy siatkarze przystąpili do meczu z Katarem w roli murowanych faworytów i w pełni wywiązali się z tej roli. Chociaż pierwszy set był najbardziej wyrównany i zakończył się wynikiem 25:21, to w kolejnych partiach przewaga naszej drużyny była już niepodważalna. Biało-Czerwoni pokazali swoją siłę zwłaszcza w drugiej odsłonie, którą wygrali, deklasując rywali 11 punktami (25:14).

Trzeci set był już tylko formalnością. Polacy utrzymywali bezpieczną przewagę i spokojnie kontrolowali wydarzenia na boisku, ostatecznie zamykając mecz wynikiem 25:19 i cały mecz 3:0 (25:21; 25:14; 25:19). Zwycięstwo bez straty seta pozwoliło nie tylko dopisać do tabeli komplet punktów, ale także oszczędzić siły przed najważniejszym starciem w fazie grupowej.

Czas na finał grupy. Kiedy mecz Polska - Holandia?

Po dwóch rozegranych meczach zarówno reprezentacja Polski, jak i Holandii mają na swoim koncie komplet zwycięstw. Oznacza to, że ich bezpośrednie starcie będzie miało rangę nieformalnego finału grupy. Zwycięzca tego pojedynku zapewni sobie pierwsze miejsce i potencjalnie łatwiejszą drogę w dalszej fazie turnieju.

Decydujący mecz Polska - Holandia odbędzie się w środę o godzinie 12:00. Będzie to bez wątpienia najtrudniejszy test dla Biało-Czerwonych w tej fazie rozgrywek. Holendrzy również prezentują wysoką formę, dlatego kibice mogą spodziewać się zaciętego i emocjonującego widowiska na najwyższym poziomie.

Biało-czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami, a byli najlepsi w 2014 i 2018 roku.