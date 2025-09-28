Polacy z brązem mistrzostw świata! Pokonali Czechów po niezwykle zaciętym meczu! [ZAPIS RELACJI]

Polska – Czechy 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21)
Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk.
Czechy: Bartunek, Benda, Drahonovsky, Galabov, Indra, Klimes, Kovarik, Licek, Monik, Polak, Sotola, Srb, Vasina, Zajicek.
Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Czechy w walce o 3. miejsce na mistrzostwach świata! Start meczu już o 8:30 polskiego czasu, bądźcie z nami.
Dzień dobry! Już za kilkanaście minut rozpocznie się mecz Polska - Czechy o brąz mistrzostw świata!
Polacy są oczywiście faworytem tego spotkania, ale Czesi już pokazali w tym turnieju, że potrafią radzić sobie z mocniejszymi zespołami.
Warto przypomnieć, że Polska jeszcze nigdy w historii nie zdobyła brązowego medalu MŚ (nasz dorobek to trzy złote i dwa srebrne medale). Czesi, jako samodzielna reprezentacja, nie ma w swoim dorobku żadnego medalu mistrzostw świata.
Choć Czesi sukcesów na arenie międzynarodowej samodzielnie nie mają, to jako Czechosłowacja mają... bardzo podobne do Polaków. Czechosłowacja (która rozpadła się w 1993 roku) zdobyła w historii dwa tytuły mistrzów świata oraz aż cztery srebra.
Przed nami hymny obu państw!
Hymny za nami, za chwilę zaczynamy! Skład Polski na ten mecz nie różni się od poprzedniego: Sasak, Kochanowski, Leon, Semeniuk, Huber, Komenda i na libero Popiwczak.
Gramy! Serwuje Semeniuk.
1:0
Pierwszy punkt dla Polaków po dobrej kontrze Leona!
1:1
Piłka po polskim bloku, jednak nie było asekuracji.
3:2
Vasina serwuje daleko w aut.
4:3
Świetna krótka do Semeniuka na środek.
4:5
Kochanowski zablokowany! Czesi wychodzą na prowadzenie.
6:5
Czesi zablokowani i musieli oddać piłkę, my słabo kontrujemy, ale kolejny atak Czechów... ląduje w aucie!
8:6
Podbijamy atak Czechów, Semeniuk skutecznie kontruje z lewej strony i mamy dwa punkty przewagi!
9:7
A teraz świetnie Leon atakuje ze środka!
10:7
Powiększamy prowadzenie, mocna zagrywka odebrana przez Czechów, ale piłka od razu wróciła na naszą stronę, co skrzętnie wykorzystał Leon.
11:7
A teraz as Semeniuka i trener Czech bierze czas!
13:7
A teraz blok Polaków! Semeniuk nie schodzi z zagrywki, co za seria Biało-Czerwonych.
13:8
Vasina przełamuje serię naszej drużyny skutecznym atakiem z lewej strony, mimo polskiego bloku.
15:8
Indra zablokowany przez Leona! Trener Czechów bierze kolejny czas.
15:10
A teraz blok na Kochanowskim!
17:10
Bardzo długa akcja, sporo błędów po obu stronach, ale Leon kończy to kiwką, mimo że nie dostał najlepszej piłki do ataku.
17:12
Czesi schowali ręce przed Leonem i ten nie trafia w boisko.
18:13
Zagrywka Leona w siatkę, ale przewaga wciąż duża.
20:13
As serwisowy Kochanowskiego!
21:13
A teraz blok Polaków! Przewaga coraz większa.
21:14
Galabov jeszcze skutecznie w ataku.
22:14
Sasak dobrze po prostej! Wygrana w secie coraz bliżej.
22:15
Vasina dobrze, Czesi się nie poddają mimo dużej różnicy punktowej.
22:16
Skuteczny blok Czechów na Semeniuku!
23:17
Semeniuk serwuje w aut.
24:17
Piłka setowa dla Polaków po zepsutej zagrywce Czechów!
24:18
Indra skutecznie w ataku, ale teraz piłka setowa dla Polaków przy przyjęciu.
25:18
Przyjęcia nawet nie było, Vasina serwuje w siatkę! Pierwszy set dla Polski!
Zaczynamy drugiego seta!
4:1
As Sasaka!
6:1
Polacy błyskawicznie budują przewagę, trener Czechów już zmuszony wziąć czas.
7:2
Galabov popełnia błąd przy serwisie i zostaje zmieniony.
8:3
Błąd Polaków w ataku, ale po chwili Kochanowski już skutecznie.
9:5
Vasina skutecznie, Czesi starają się odrabiać straty.
11:6
Leon skutecznie na lewym skrzydle.
11:8
Teraz Sasak niecelnie, Czesi powolutku, ale niwelują straty.
11:9
Polacy nieskutecznie atakują, Czesi za to dobrze w kontrze, mimo że dwóch z nich... się zderzyło!
13:9
Ale teraz kontra Polaków i znów odskakujemy!
14:10
Czesi odpowiadają dobrym atakiem z lewej.
14:11
Semeniuk źle odgrywał w obronie, piłka wróciła na stronę Czechów i ci atakują z pierwszej piłki.
15:12
Leon psuje zagrywkę.
16:13
Czesi mieli kontrę, na szczęście Indra został zablokowany! Rywale mogli doskoczyć na punkt.
16:15
Semeniuk w aut! Grbić bierze czas!
17:16
Vasina skutecznie z lewego skrzydła.
19:17
Sasak skutecznie, utrzymujemy skromną, 1-2 punktową przewagę.
19:19
Błąd Polaków, piłka przechodzi na stronę rywali i ci uderzają skutecznie bez rozegrania, remis!
19:20
Leon zablokowany! Czesi prowadzą, Grbić bierze czas!
19:21
As serwisowy Czechów...
20:21
Uf, Leon zablokowany, ale piłka leci w aut! Punkt dla Polaków.
20:22
Sasak serwuje w siatkę...
21:23
Czesi jakimś cudem bronią potężną zagrywkę Leona, a potem blokują nasz atak!
Będzie jeszcze sprawdzenie obrony Czechów.
21:23
Nie było dotknięcia parkietu przez piłkę. Czesi dwa punkty od wygrania seta.
22:23
Klimes serwuje w siatkę!
22:24
Vasina zdobywa punkt, piłka setowa dla Czechów!
23:24
Blok-aut po ataku Polaków! Jeszcze jedna piłka setowa dla Czechów.
23:25
Skuteczny atak Czechów i to oni wygrywają drugiego seta!
Za chwilę start trzeciej partii.
0:1
Zaczyna się od błędu Fornala z zagrywki.
1:2
Skutecznie Vasina ze środka.
3:2
As serwisowy Sasaka! Mamy pierwsze prowadzenie w secie.
4:3
Klimes mały aut z zagrywki.
4:4
Mieliśmy kontrę, ale Sasak atakuje w aut!
6:4
Skuteczna kontra Polaków! Jakubiszak mocno ze środka.
7:4
Zajicek w aut!
8:5
Fornal zablokowany, ale ponowiony atak tego zawodnika już był skuteczny!
9:6
I znów Jakubiszak dobrze ze środka!
10:8
Leon w aut, Polacy jeszcze sprawdzają.
11:7
Skuteczny challenge! Atak był po bloku.
11:9
Polacy cudem uratowali piłkę, która po zagrywce przetoczyła się po taśmie, ale i tak Czesi w kontrze byli skuteczny.
12:10
Dobry atak Klimesa.
13:11
Skuteczny atak Vasiny.
14:11
A teraz mocno Leon ze środka!
14:13
Fornal atakuje w aut!
16:14
Czesi grają dobrze, ale marnują mnóstwo serwisów. Teraz kolejny.
17:16
Walka póki co punkt za punkt. Teraz skuteczny atak rywali.
18:16
Ale szczęście! Czesi mieli kontrę, ale Vasina uderzył w aut!
19:17
Leon skutecznie po bloku.
19:18
Popiwczak zderzył się z Kochanowskim przy próbie podbicia piłki i tracimy punkt...
20:18
Lindra minimalnie w aut z serwisu!
20:20
Kontra Czechów i jest remis!
Grbić bierze czas!
21:20
Uf, Jakubiszak kończy atak, choć było blisko, żeby Czesi to podbili.
22:20
Mindra zablokowany! Brawo!
22:21
Jeszcze dobry atak Czechów.
23:21
Jakubiszak cały czas bezbłędny na środku!
24:21
Mocna zagrywka Fornala, Czesi nie mieli komfortowego ataku i Jakubiszak blokuje! Trener Czechów bierze czas przed piłką setową dla Polaków!
24:22
Fornal serwuje w siatkę, ale wciąż piłki setowe dla nas.
25:22
Leon kończy z lewego skrzydła! Prowadzimy 2:1!
Zaczynamy czwartego seta!
0:1
Leon nie odbiera zagrywki Klimesa.
1:2
Skuteczny atak Czechów.
2:2
Leon nie skończył pierwszego ataku kiwką, ale miał okazję się poprawić i trafia w samą linię!
4:2
Vasina zablokowany! Zyskujemy skromną przewagę.
4:4
Leon wyblokowany i Indra skutecznie kontruje.
4:5
Kochanowski w aut...
4:6
Pogubili się Polacy w kontrze, Leon nawet nie przebił, za słabo kiwnął, a nie skoczył, bo zobaczył że parkiet jest mokry i bał się poślizgnąć. Czas dla Grbicia.
6:6
Vasina zablokowany!
7:7
Kochanowski dobrze ze środka.
8:7
Fornal sam blokuje atak rywali!
9:7
Lindra w aut, trener Czechów bierze czas!
10:7
Piłka przechodząca od razu zaatakowana przez Polaków i kolejny punkt!
11:7
I kolejny atak Czechów w aut! Co za seria Polaków!
12:8
A teraz Jakubiszak skutecznie ze środka.
13:10
Skuteczna kiwka Sotoli.
15:10
Leon skutecznie w kontrze!
15:12
As serwisowy Sotoli!
17:13
Sasak psuje kolejną zagrywkę... ale Licek też źle serwuje.
18:15
Fornal zablokowany!
19:15
Jakubiszak skutecznie atakuje kiwką! Jest cały czas bezbłędny!
19:17
Jakubiszak po raz pierwszy zablokowany! Grbić bierze czas.
20:17
Atak Jakubiszaka wyblokowany, ale kontra Sotoli trafia w aut!
21:17
Bronimy atak Czechów i Leon skutecznie z lewej strony w kontrze! Coraz bliżej brązowego medalu dla Polaków!
Czas dla trenera Czech.
21:18
Błąd Fornala z serwisu.
22:18
Minimalny błąd Klimesa z zagrywki!
22:19
Polacy nie wykończyli swojej kontry i ponowiony atak Czechów udany.
23:19
Teraz minimalny aut Sotoli z zagrywki. Oddają nam Czesi ważne punkty.
23:20
Sasak też w aut... ale tak w sumie możemy grać.
24:20
Leon skutecznie! Piłka meczowa dla Polaków!
24:21
Trafia Vasina po bloku, jeszcze będzie szansa dla Polaków, ale teraz przy przyjęciu!
25:21
KOOOONIEEEEEEC! POLACY Z BRĄZEM MISTRZOSTW ŚWIATA!
To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną relację na żywo na supersport.se.pl
Reprezentacja Polski zdecydowanie inaczej wyobrażała sobie mecz półfinałowy przeciwko Włochom. Choć można było liczyć się z porażką, bo z jednej strony Polacy są numerem 1. w światowym rankingu, a z drugiej to Włosi bronią tytułu mistrzów świata, to chyba nikt nie spodziewał się, że nasza reprezentacja nie ugra nawet seta! Co więcej, Polacy mieli duże problemy z tym, by utrzymać swoją przewagę – potrafili trwonić taki zapas punktów jak na przykład 14:9 w trzecim secie. Włosi lepiej spisywali się w najbardziej newralgicznych momentach – w drugiej partii Polacy prowadzili 22:21, ale w tym momencie rywale zanotowali serię 4 punktów z rzędu i wygrali seta.
Mocne stanowisko Nikoli Grbicia przed meczem Polska - Czechy! Powiedział o tym bez zawahania
Ostatecznie Polacy ulegli 0:3 i teraz pozostała im tylko walka o brąz. Będzie to z pewnością ciekawe spotkanie choćby dlatego, że... brązu Polacy nigdy nie zdobyli. Trzy razy byli mistrzami świata, dwa razy wicemistrzami i dwa razy zajęli 4. miejsce (było to jednak w czasach, gdzie nie było klasycznego meczu o 3. miejsce). Okazuje się więc, że to pierwszy raz, gdy reprezentacja Polski gra w meczu o 3. miejsce, a do tego ich rywalami będą Czesi, których z pewnością nikt nie spodziewał się spotkać na tym etapie turnieju!
Były reprezentant Polski nie gryzł się w język. Tak skomentował porażkę biało-czerwonych w półfinale
Przypomnijmy, że Czesi nie grają nawet w Lidze Narodów, tylko w Złotej Lidze Europejskiej (poziom niżej niż Liga Narodów) i w 2025 roku zajęli w niej drugie miejsce, przegrywając finał z Finlandią. Co więcej, historia ich spotkań z Polakami jest niezwykle krótka – dwa mecze na Memoriale Huberta Wagnera (2010 i 2011 rok) wygrane przez Polaków 3:1 i 3:0 oraz trzy spotkania w ramach mistrzostw Europy. W 2011 roku Polacy ograli Czechów 3:1 w 1/8 finału ME, a następnie w 2019 i 2023 roku w fazie grupowej Polacy wygrywali 3:0. Nigdy więc Polska z reprezentacją Czech nie przegrała.