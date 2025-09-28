Polacy z brązem mistrzostw świata! Pokonali Czechów po niezwykle zaciętym meczu! [ZAPIS RELACJI]

Polska – Czechy 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk.

Czechy: Bartunek, Benda, Drahonovsky, Galabov, Indra, Klimes, Kovarik, Licek, Monik, Polak, Sotola, Srb, Vasina, Zajicek.

MŚ siatkarzy: Polska - Czechy Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Czechy w walce o 3. miejsce na mistrzostwach świata! Start meczu już o 8:30 polskiego czasu, bądźcie z nami. Dzień dobry! Już za kilkanaście minut rozpocznie się mecz Polska - Czechy o brąz mistrzostw świata! Polacy są oczywiście faworytem tego spotkania, ale Czesi już pokazali w tym turnieju, że potrafią radzić sobie z mocniejszymi zespołami. Warto przypomnieć, że Polska jeszcze nigdy w historii nie zdobyła brązowego medalu MŚ (nasz dorobek to trzy złote i dwa srebrne medale). Czesi, jako samodzielna reprezentacja, nie ma w swoim dorobku żadnego medalu mistrzostw świata. Choć Czesi sukcesów na arenie międzynarodowej samodzielnie nie mają, to jako Czechosłowacja mają... bardzo podobne do Polaków. Czechosłowacja (która rozpadła się w 1993 roku) zdobyła w historii dwa tytuły mistrzów świata oraz aż cztery srebra. Przed nami hymny obu państw! Hymny za nami, za chwilę zaczynamy! Skład Polski na ten mecz nie różni się od poprzedniego: Sasak, Kochanowski, Leon, Semeniuk, Huber, Komenda i na libero Popiwczak. Gramy! Serwuje Semeniuk. 1:0 Pierwszy punkt dla Polaków po dobrej kontrze Leona! 1:1 Piłka po polskim bloku, jednak nie było asekuracji. 3:2 Vasina serwuje daleko w aut. 4:3 Świetna krótka do Semeniuka na środek. 4:5 Kochanowski zablokowany! Czesi wychodzą na prowadzenie. 6:5 Czesi zablokowani i musieli oddać piłkę, my słabo kontrujemy, ale kolejny atak Czechów... ląduje w aucie! 8:6 Podbijamy atak Czechów, Semeniuk skutecznie kontruje z lewej strony i mamy dwa punkty przewagi! 9:7 A teraz świetnie Leon atakuje ze środka! 10:7 Powiększamy prowadzenie, mocna zagrywka odebrana przez Czechów, ale piłka od razu wróciła na naszą stronę, co skrzętnie wykorzystał Leon. 11:7 A teraz as Semeniuka i trener Czech bierze czas! 13:7 A teraz blok Polaków! Semeniuk nie schodzi z zagrywki, co za seria Biało-Czerwonych. 13:8 Vasina przełamuje serię naszej drużyny skutecznym atakiem z lewej strony, mimo polskiego bloku. 15:8 Indra zablokowany przez Leona! Trener Czechów bierze kolejny czas. 15:10 A teraz blok na Kochanowskim! 17:10 Bardzo długa akcja, sporo błędów po obu stronach, ale Leon kończy to kiwką, mimo że nie dostał najlepszej piłki do ataku. 17:12 Czesi schowali ręce przed Leonem i ten nie trafia w boisko. 18:13 Zagrywka Leona w siatkę, ale przewaga wciąż duża. 20:13 As serwisowy Kochanowskiego! 21:13 A teraz blok Polaków! Przewaga coraz większa. 21:14 Galabov jeszcze skutecznie w ataku. 22:14 Sasak dobrze po prostej! Wygrana w secie coraz bliżej. 22:15 Vasina dobrze, Czesi się nie poddają mimo dużej różnicy punktowej. 22:16 Skuteczny blok Czechów na Semeniuku! 23:17 Semeniuk serwuje w aut. 24:17 Piłka setowa dla Polaków po zepsutej zagrywce Czechów! 24:18 Indra skutecznie w ataku, ale teraz piłka setowa dla Polaków przy przyjęciu. 25:18 Przyjęcia nawet nie było, Vasina serwuje w siatkę! Pierwszy set dla Polski! Zaczynamy drugiego seta! 4:1 As Sasaka! 6:1 Polacy błyskawicznie budują przewagę, trener Czechów już zmuszony wziąć czas. 7:2 Galabov popełnia błąd przy serwisie i zostaje zmieniony. 8:3 Błąd Polaków w ataku, ale po chwili Kochanowski już skutecznie. 9:5 Vasina skutecznie, Czesi starają się odrabiać straty. 11:6 Leon skutecznie na lewym skrzydle. 11:8 Teraz Sasak niecelnie, Czesi powolutku, ale niwelują straty. 11:9 Polacy nieskutecznie atakują, Czesi za to dobrze w kontrze, mimo że dwóch z nich... się zderzyło! 13:9 Ale teraz kontra Polaków i znów odskakujemy! 14:10 Czesi odpowiadają dobrym atakiem z lewej. 14:11 Semeniuk źle odgrywał w obronie, piłka wróciła na stronę Czechów i ci atakują z pierwszej piłki. 15:12 Leon psuje zagrywkę. 16:13 Czesi mieli kontrę, na szczęście Indra został zablokowany! Rywale mogli doskoczyć na punkt. 16:15 Semeniuk w aut! Grbić bierze czas! 17:16 Vasina skutecznie z lewego skrzydła. 19:17 Sasak skutecznie, utrzymujemy skromną, 1-2 punktową przewagę. 19:19 Błąd Polaków, piłka przechodzi na stronę rywali i ci uderzają skutecznie bez rozegrania, remis! 19:20 Leon zablokowany! Czesi prowadzą, Grbić bierze czas! 19:21 As serwisowy Czechów... 20:21 Uf, Leon zablokowany, ale piłka leci w aut! Punkt dla Polaków. 20:22 Sasak serwuje w siatkę... 21:23 Czesi jakimś cudem bronią potężną zagrywkę Leona, a potem blokują nasz atak! Będzie jeszcze sprawdzenie obrony Czechów. 21:23 Nie było dotknięcia parkietu przez piłkę. Czesi dwa punkty od wygrania seta. 22:23 Klimes serwuje w siatkę! 22:24 Vasina zdobywa punkt, piłka setowa dla Czechów! 23:24 Blok-aut po ataku Polaków! Jeszcze jedna piłka setowa dla Czechów. 23:25 Skuteczny atak Czechów i to oni wygrywają drugiego seta! Za chwilę start trzeciej partii. 0:1 Zaczyna się od błędu Fornala z zagrywki. 1:2 Skutecznie Vasina ze środka. 3:2 As serwisowy Sasaka! Mamy pierwsze prowadzenie w secie. 4:3 Klimes mały aut z zagrywki. 4:4 Mieliśmy kontrę, ale Sasak atakuje w aut! 6:4 Skuteczna kontra Polaków! Jakubiszak mocno ze środka. 7:4 Zajicek w aut! 8:5 Fornal zablokowany, ale ponowiony atak tego zawodnika już był skuteczny! 9:6 I znów Jakubiszak dobrze ze środka! 10:8 Leon w aut, Polacy jeszcze sprawdzają. 11:7 Skuteczny challenge! Atak był po bloku. 11:9 Polacy cudem uratowali piłkę, która po zagrywce przetoczyła się po taśmie, ale i tak Czesi w kontrze byli skuteczny. 12:10 Dobry atak Klimesa. 13:11 Skuteczny atak Vasiny. 14:11 A teraz mocno Leon ze środka! 14:13 Fornal atakuje w aut! 16:14 Czesi grają dobrze, ale marnują mnóstwo serwisów. Teraz kolejny. 17:16 Walka póki co punkt za punkt. Teraz skuteczny atak rywali. 18:16 Ale szczęście! Czesi mieli kontrę, ale Vasina uderzył w aut! 19:17 Leon skutecznie po bloku. 19:18 Popiwczak zderzył się z Kochanowskim przy próbie podbicia piłki i tracimy punkt... 20:18 Lindra minimalnie w aut z serwisu! 20:20 Kontra Czechów i jest remis! Grbić bierze czas! 21:20 Uf, Jakubiszak kończy atak, choć było blisko, żeby Czesi to podbili. 22:20 Mindra zablokowany! Brawo! 22:21 Jeszcze dobry atak Czechów. 23:21 Jakubiszak cały czas bezbłędny na środku! 24:21 Mocna zagrywka Fornala, Czesi nie mieli komfortowego ataku i Jakubiszak blokuje! Trener Czechów bierze czas przed piłką setową dla Polaków! 24:22 Fornal serwuje w siatkę, ale wciąż piłki setowe dla nas. 25:22 Leon kończy z lewego skrzydła! Prowadzimy 2:1! Zaczynamy czwartego seta! 0:1 Leon nie odbiera zagrywki Klimesa. 1:2 Skuteczny atak Czechów. 2:2 Leon nie skończył pierwszego ataku kiwką, ale miał okazję się poprawić i trafia w samą linię! 4:2 Vasina zablokowany! Zyskujemy skromną przewagę. 4:4 Leon wyblokowany i Indra skutecznie kontruje. 4:5 Kochanowski w aut... 4:6 Pogubili się Polacy w kontrze, Leon nawet nie przebił, za słabo kiwnął, a nie skoczył, bo zobaczył że parkiet jest mokry i bał się poślizgnąć. Czas dla Grbicia. 6:6 Vasina zablokowany! 7:7 Kochanowski dobrze ze środka. 8:7 Fornal sam blokuje atak rywali! 9:7 Lindra w aut, trener Czechów bierze czas! 10:7 Piłka przechodząca od razu zaatakowana przez Polaków i kolejny punkt! 11:7 I kolejny atak Czechów w aut! Co za seria Polaków! 12:8 A teraz Jakubiszak skutecznie ze środka. 13:10 Skuteczna kiwka Sotoli. 15:10 Leon skutecznie w kontrze! 15:12 As serwisowy Sotoli! 17:13 Sasak psuje kolejną zagrywkę... ale Licek też źle serwuje. 18:15 Fornal zablokowany! 19:15 Jakubiszak skutecznie atakuje kiwką! Jest cały czas bezbłędny! 19:17 Jakubiszak po raz pierwszy zablokowany! Grbić bierze czas. 20:17 Atak Jakubiszaka wyblokowany, ale kontra Sotoli trafia w aut! 21:17 Bronimy atak Czechów i Leon skutecznie z lewej strony w kontrze! Coraz bliżej brązowego medalu dla Polaków! Czas dla trenera Czech. 21:18 Błąd Fornala z serwisu. 22:18 Minimalny błąd Klimesa z zagrywki! 22:19 Polacy nie wykończyli swojej kontry i ponowiony atak Czechów udany. 23:19 Teraz minimalny aut Sotoli z zagrywki. Oddają nam Czesi ważne punkty. 23:20 Sasak też w aut... ale tak w sumie możemy grać. 24:20 Leon skutecznie! Piłka meczowa dla Polaków! 24:21 Trafia Vasina po bloku, jeszcze będzie szansa dla Polaków, ale teraz przy przyjęciu! 25:21 KOOOONIEEEEEEC! POLACY Z BRĄZEM MISTRZOSTW ŚWIATA! To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną relację na żywo na supersport.se.pl

Odśwież relację

Mecz o 3. miejsce: Polka - Czechy relacja i wynik na żywo

Reprezentacja Polski zdecydowanie inaczej wyobrażała sobie mecz półfinałowy przeciwko Włochom. Choć można było liczyć się z porażką, bo z jednej strony Polacy są numerem 1. w światowym rankingu, a z drugiej to Włosi bronią tytułu mistrzów świata, to chyba nikt nie spodziewał się, że nasza reprezentacja nie ugra nawet seta! Co więcej, Polacy mieli duże problemy z tym, by utrzymać swoją przewagę – potrafili trwonić taki zapas punktów jak na przykład 14:9 w trzecim secie. Włosi lepiej spisywali się w najbardziej newralgicznych momentach – w drugiej partii Polacy prowadzili 22:21, ale w tym momencie rywale zanotowali serię 4 punktów z rzędu i wygrali seta.

Mocne stanowisko Nikoli Grbicia przed meczem Polska - Czechy! Powiedział o tym bez zawahania

Ostatecznie Polacy ulegli 0:3 i teraz pozostała im tylko walka o brąz. Będzie to z pewnością ciekawe spotkanie choćby dlatego, że... brązu Polacy nigdy nie zdobyli. Trzy razy byli mistrzami świata, dwa razy wicemistrzami i dwa razy zajęli 4. miejsce (było to jednak w czasach, gdzie nie było klasycznego meczu o 3. miejsce). Okazuje się więc, że to pierwszy raz, gdy reprezentacja Polski gra w meczu o 3. miejsce, a do tego ich rywalami będą Czesi, których z pewnością nikt nie spodziewał się spotkać na tym etapie turnieju!

Były reprezentant Polski nie gryzł się w język. Tak skomentował porażkę biało-czerwonych w półfinale

Przypomnijmy, że Czesi nie grają nawet w Lidze Narodów, tylko w Złotej Lidze Europejskiej (poziom niżej niż Liga Narodów) i w 2025 roku zajęli w niej drugie miejsce, przegrywając finał z Finlandią. Co więcej, historia ich spotkań z Polakami jest niezwykle krótka – dwa mecze na Memoriale Huberta Wagnera (2010 i 2011 rok) wygrane przez Polaków 3:1 i 3:0 oraz trzy spotkania w ramach mistrzostw Europy. W 2011 roku Polacy ograli Czechów 3:1 w 1/8 finału ME, a następnie w 2019 i 2023 roku w fazie grupowej Polacy wygrywali 3:0. Nigdy więc Polska z reprezentacją Czech nie przegrała.