Polacy z brązem mistrzostw świata! Pokonali Czechów po niezwykle zaciętym meczu! [ZAPIS RELACJI]

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-09-28 10:28

Reprezentacja Polski potrafiła podnieść się po bolesnej porażce 0:3 z Włochami w półfinale mistrzostw świata i w meczu o 3. miejsce wygrali 3:1 z Czechami. Mecz nie był jednak taki prosty, Polacy męczyli się długimi fragmentami z walczącymi jak lwy rywalami, ale w najważniejszych momentach pokazywali swoją wyższość i choć oddali jednego seta rywalom, to ostatecznie mają brąz mistrzostw świata! Poniżej zapis naszej relacji na żywo.

Mecz o 3. miejsce mistrzostw świata. Czechy - Polska

Polska – Czechy 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk. 

Czechy: Bartunek, Benda, Drahonovsky, Galabov, Indra, Klimes, Kovarik, Licek, Monik, Polak, Sotola, Srb, Vasina, Zajicek. 

MŚ siatkarzy: Polska - Czechy

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Czechy w walce o 3. miejsce na mistrzostwach świata! Start meczu już o 8:30 polskiego czasu, bądźcie z nami.

Dzień dobry! Już za kilkanaście minut rozpocznie się mecz Polska - Czechy o brąz mistrzostw świata!

Polacy są oczywiście faworytem tego spotkania, ale Czesi już pokazali w tym turnieju, że potrafią radzić sobie z mocniejszymi zespołami. 

Warto przypomnieć, że Polska jeszcze nigdy w historii nie zdobyła brązowego medalu MŚ (nasz dorobek to trzy złote i dwa srebrne medale). Czesi, jako samodzielna reprezentacja, nie ma w swoim dorobku żadnego medalu mistrzostw świata. 

Choć Czesi sukcesów na arenie międzynarodowej samodzielnie nie mają, to jako Czechosłowacja mają... bardzo podobne do Polaków. Czechosłowacja (która rozpadła się w 1993 roku) zdobyła w historii dwa tytuły mistrzów świata oraz aż cztery srebra. 

Przed nami hymny obu państw!

Hymny za nami, za chwilę zaczynamy! Skład Polski na ten mecz nie różni się od poprzedniego: Sasak, Kochanowski, Leon, Semeniuk, Huber, Komenda i na libero Popiwczak.

Gramy! Serwuje Semeniuk. 

1:0

Pierwszy punkt dla Polaków po dobrej kontrze Leona!

1:1

Piłka po polskim bloku, jednak nie było asekuracji. 

3:2

Vasina serwuje daleko w aut. 

4:3

Świetna krótka do Semeniuka na środek.

4:5

Kochanowski zablokowany! Czesi wychodzą na prowadzenie. 

6:5

Czesi zablokowani i musieli oddać piłkę, my słabo kontrujemy, ale kolejny atak Czechów... ląduje w aucie!

8:6

Podbijamy atak Czechów, Semeniuk skutecznie kontruje z lewej strony i mamy dwa punkty przewagi!

9:7

A teraz świetnie Leon atakuje ze środka!

10:7

Powiększamy prowadzenie, mocna zagrywka odebrana przez Czechów, ale piłka od razu wróciła na naszą stronę, co skrzętnie wykorzystał Leon. 

11:7

A teraz as Semeniuka i trener Czech bierze czas!

13:7

A teraz blok Polaków! Semeniuk nie schodzi z zagrywki, co za seria Biało-Czerwonych. 

13:8

Vasina przełamuje serię naszej drużyny skutecznym atakiem z lewej strony, mimo polskiego bloku. 

15:8

Indra zablokowany przez Leona! Trener Czechów bierze kolejny czas. 

15:10

A teraz blok na Kochanowskim!

17:10

Bardzo długa akcja, sporo błędów po obu stronach, ale Leon kończy to kiwką, mimo że nie dostał najlepszej piłki do ataku. 

17:12

Czesi schowali ręce przed Leonem i ten nie trafia w boisko. 

18:13

Zagrywka Leona w siatkę, ale przewaga wciąż duża. 

20:13

As serwisowy Kochanowskiego!

21:13

A teraz blok Polaków! Przewaga coraz większa.

21:14

Galabov jeszcze skutecznie w ataku. 

22:14

Sasak dobrze po prostej! Wygrana w secie coraz bliżej. 

22:15

Vasina dobrze, Czesi się nie poddają mimo dużej różnicy punktowej. 

22:16

Skuteczny blok Czechów na Semeniuku!

23:17

Semeniuk serwuje w aut. 

24:17

Piłka setowa dla Polaków po zepsutej zagrywce Czechów!

24:18

Indra skutecznie w ataku, ale teraz piłka setowa dla Polaków przy przyjęciu. 

25:18

Przyjęcia nawet nie było, Vasina serwuje w siatkę! Pierwszy set dla Polski!

Zaczynamy drugiego seta!

4:1

As Sasaka!

6:1

Polacy błyskawicznie budują przewagę, trener Czechów już zmuszony wziąć czas. 

7:2

Galabov popełnia błąd przy serwisie i zostaje zmieniony. 

8:3

Błąd Polaków w ataku, ale po chwili Kochanowski już skutecznie. 

9:5

Vasina skutecznie, Czesi starają się odrabiać straty. 

11:6

Leon skutecznie na lewym skrzydle.

11:8

Teraz Sasak niecelnie, Czesi powolutku, ale niwelują straty. 

11:9

Polacy nieskutecznie atakują, Czesi za to dobrze w kontrze, mimo że dwóch z nich... się zderzyło!

13:9

Ale teraz kontra Polaków i znów odskakujemy!

14:10

Czesi odpowiadają dobrym atakiem z lewej. 

14:11

Semeniuk źle odgrywał w obronie, piłka wróciła na stronę Czechów i ci atakują z pierwszej piłki. 

15:12

Leon psuje zagrywkę. 

16:13

Czesi mieli kontrę, na szczęście Indra został zablokowany! Rywale mogli doskoczyć na punkt. 

16:15

Semeniuk w aut! Grbić bierze czas!

17:16

Vasina skutecznie z lewego skrzydła. 

19:17

Sasak skutecznie, utrzymujemy skromną, 1-2 punktową przewagę. 

19:19

Błąd Polaków, piłka przechodzi na stronę rywali i ci uderzają skutecznie bez rozegrania, remis!

19:20

Leon zablokowany! Czesi prowadzą, Grbić bierze czas!

19:21

As serwisowy Czechów...

20:21

Uf, Leon zablokowany, ale piłka leci w aut! Punkt dla Polaków.

20:22

Sasak serwuje w siatkę...

21:23

Czesi jakimś cudem bronią potężną zagrywkę Leona, a potem blokują nasz atak!

Będzie jeszcze sprawdzenie obrony Czechów.

21:23

Nie było dotknięcia parkietu przez piłkę. Czesi dwa punkty od wygrania seta. 

22:23

Klimes serwuje w siatkę!

22:24

Vasina zdobywa punkt, piłka setowa dla Czechów!

23:24

Blok-aut po ataku Polaków! Jeszcze jedna piłka setowa dla Czechów.

23:25

Skuteczny atak Czechów i to oni wygrywają drugiego seta!

Za chwilę start trzeciej partii.

0:1

Zaczyna się od błędu Fornala z zagrywki. 

1:2

Skutecznie Vasina ze środka.

3:2

As serwisowy Sasaka! Mamy pierwsze prowadzenie w secie. 

4:3

Klimes mały aut z zagrywki. 

4:4

Mieliśmy kontrę, ale Sasak atakuje w aut!

6:4

Skuteczna kontra Polaków! Jakubiszak mocno ze środka. 

7:4

Zajicek w aut!

8:5

Fornal zablokowany, ale ponowiony atak tego zawodnika już był skuteczny!

9:6

I znów Jakubiszak dobrze ze środka!

10:8

Leon w aut, Polacy jeszcze sprawdzają. 

11:7

Skuteczny challenge! Atak był po bloku. 

11:9

Polacy cudem uratowali piłkę, która po zagrywce przetoczyła się po taśmie, ale i tak Czesi w kontrze byli skuteczny. 

12:10

Dobry atak Klimesa.

13:11

Skuteczny atak Vasiny. 

14:11

A teraz mocno Leon ze środka!

14:13

Fornal atakuje w aut!

16:14

Czesi grają dobrze, ale marnują mnóstwo serwisów. Teraz kolejny. 

17:16

Walka póki co punkt za punkt. Teraz skuteczny atak rywali. 

18:16

Ale szczęście! Czesi mieli kontrę, ale Vasina uderzył w aut!

19:17

Leon skutecznie po bloku. 

19:18

Popiwczak zderzył się z Kochanowskim przy próbie podbicia piłki i tracimy punkt...

20:18

Lindra minimalnie w aut z serwisu!

20:20

Kontra Czechów i jest remis! 

Grbić bierze czas!

21:20

Uf, Jakubiszak kończy atak, choć było blisko, żeby Czesi to podbili.

22:20

Mindra zablokowany! Brawo!

22:21

Jeszcze dobry atak Czechów. 

23:21

Jakubiszak cały czas bezbłędny na środku!

24:21

Mocna zagrywka Fornala, Czesi nie mieli komfortowego ataku i Jakubiszak blokuje! Trener Czechów bierze czas przed piłką setową dla Polaków!

24:22

Fornal serwuje w siatkę, ale wciąż piłki setowe dla nas. 

25:22

Leon kończy z lewego skrzydła! Prowadzimy 2:1!

Zaczynamy czwartego seta!

0:1

Leon nie odbiera zagrywki Klimesa. 

1:2

Skuteczny atak Czechów. 

2:2

Leon nie skończył pierwszego ataku kiwką, ale miał okazję się poprawić i trafia w samą linię!

4:2

Vasina zablokowany! Zyskujemy skromną przewagę. 

4:4

Leon wyblokowany i Indra skutecznie kontruje. 

4:5

Kochanowski w aut...

4:6

Pogubili się Polacy w kontrze, Leon nawet nie przebił, za słabo kiwnął, a nie skoczył, bo zobaczył że parkiet jest mokry i bał się poślizgnąć. Czas dla Grbicia. 

6:6

Vasina zablokowany!

7:7

Kochanowski dobrze ze środka. 

8:7

Fornal sam blokuje atak rywali!

9:7

Lindra w aut, trener Czechów bierze czas!

10:7

Piłka przechodząca od razu zaatakowana przez Polaków i kolejny punkt!

11:7

I kolejny atak Czechów w aut! Co za seria Polaków!

12:8

A teraz Jakubiszak skutecznie ze środka. 

13:10

Skuteczna kiwka Sotoli.

15:10

Leon skutecznie w kontrze!

15:12

As serwisowy Sotoli!

17:13

Sasak psuje kolejną zagrywkę... ale Licek też źle serwuje. 

18:15

Fornal zablokowany!

19:15

Jakubiszak skutecznie atakuje kiwką! Jest cały czas bezbłędny!

19:17

Jakubiszak po raz pierwszy zablokowany! Grbić bierze czas. 

20:17

Atak Jakubiszaka wyblokowany, ale kontra Sotoli trafia w aut!

21:17

Bronimy atak Czechów i Leon skutecznie z lewej strony w kontrze! Coraz bliżej brązowego medalu dla Polaków!

Czas dla trenera Czech. 

21:18

Błąd Fornala z serwisu. 

22:18

Minimalny błąd Klimesa z zagrywki!

22:19

Polacy nie wykończyli swojej kontry i ponowiony atak Czechów udany. 

23:19

Teraz minimalny aut Sotoli z zagrywki. Oddają nam Czesi ważne punkty. 

23:20

Sasak też w aut... ale tak w sumie możemy grać. 

24:20

Leon skutecznie! Piłka meczowa dla Polaków!

24:21

Trafia Vasina po bloku, jeszcze będzie szansa dla Polaków, ale teraz przy przyjęciu!

25:21

KOOOONIEEEEEEC! POLACY Z BRĄZEM MISTRZOSTW ŚWIATA!

To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną relację na żywo na supersport.se.pl

Mecz o 3. miejsce: Polka - Czechy relacja i wynik na żywo

Reprezentacja Polski zdecydowanie inaczej wyobrażała sobie mecz półfinałowy przeciwko Włochom. Choć można było liczyć się z porażką, bo z jednej strony Polacy są numerem 1. w światowym rankingu, a z drugiej to Włosi bronią tytułu mistrzów świata, to chyba nikt nie spodziewał się, że nasza reprezentacja nie ugra nawet seta! Co więcej, Polacy mieli duże problemy z tym, by utrzymać swoją przewagę – potrafili trwonić taki zapas punktów jak na przykład 14:9 w trzecim secie. Włosi lepiej spisywali się w najbardziej newralgicznych momentach – w drugiej partii Polacy prowadzili 22:21, ale w tym momencie rywale zanotowali serię 4 punktów z rzędu i wygrali seta.

Ostatecznie Polacy ulegli 0:3 i teraz pozostała im tylko walka o brąz. Będzie to z pewnością ciekawe spotkanie choćby dlatego, że... brązu Polacy nigdy nie zdobyli. Trzy razy byli mistrzami świata, dwa razy wicemistrzami i dwa razy zajęli 4. miejsce (było to jednak w czasach, gdzie nie było klasycznego meczu o 3. miejsce). Okazuje się więc, że to pierwszy raz, gdy reprezentacja Polski gra w meczu o 3. miejsce, a do tego ich rywalami będą Czesi, których z pewnością nikt nie spodziewał się spotkać na tym etapie turnieju!

Przypomnijmy, że Czesi nie grają nawet w Lidze Narodów, tylko w Złotej Lidze Europejskiej (poziom niżej niż Liga Narodów) i w 2025 roku zajęli w niej drugie miejsce, przegrywając finał z Finlandią. Co więcej, historia ich spotkań z Polakami jest niezwykle krótka – dwa mecze na Memoriale Huberta Wagnera (2010 i 2011 rok) wygrane przez Polaków 3:1 i 3:0 oraz trzy spotkania w ramach mistrzostw Europy. W 2011 roku Polacy ograli Czechów 3:1 w 1/8 finału ME, a następnie w 2019 i 2023 roku w fazie grupowej Polacy wygrywali 3:0. Nigdy więc Polska z reprezentacją Czech nie przegrała.