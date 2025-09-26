Reprezentacja Polski siatkarzy zmierzy się z Włochami w półfinale mistrzostw świata, powtarzając finał sprzed trzech lat.

Mecz odbędzie się w sobotę o 12:30 czasu polskiego, a polski sztab przygotował szczegółową analizę zmian w składzie rywali.

Kamil Nalepka, statystyk kadry, podkreśla, że to będzie "zupełnie inne spotkanie" ze względu na osłabienia i zmiany w drużynie Włoch.

Czy Biało-Czerwoni zdołają zrewanżować się za poprzedni finał i awansować do walki o złoto?

Emocje sięgają zenitu. W sobotnim półfinale siatkarskiego mundialu na Filipinach reprezentacja Polski stanie do walki z Włochami o awans do wielkiego finału. Biało-Czerwoni staną przed szansą na rewanż za finał ostatniego czempionatu globu, w którym to Italia triumfowała 3:1. Starcie Biało-Czerwonych z Italią zaplanowano na sobotę na godzinę 12:30 czasu polskiego. Cztery godziny wcześniej, o 8:30, w pierwszym półfinale zmierzą się Bułgaria i sensacyjni Czesi, dla których jest to historyczny, pierwszy awans do najlepszej czwórki turnieju.

Taki skład półfinałów gwarantuje, że po raz pierwszy od 1966 roku całe podium mistrzostw świata będzie europejskie. Mecze o medale odbędą się w niedzielę – spotkanie o brązowy medal o 8:30, a walka o złoto o 12:30.

Nalepka prześwietlił Włochów. "Zupełnie inne spotkanie"

Za analizę gry przeciwników w sztabie Nikoli Grbicia odpowiada Kamil Nalepka. Statystyk polskiej kadry podkreśla, że oba zespoły znają się doskonale, ale tym razem Włosi przystąpią do meczu w nieco odmienionym składzie w porównaniu do ostatniego, wygranego przez Polskę finału Ligi Narodów w Chinach.

- Znamy się na pewno bardzo dobrze, te dwie reprezentacje. Bardzo często spotykają się ze sobą na tym etapie turnieju, czy to w półfinale, czy w finale - uważa Kamil Nalepka.

Asystent Grbicia wskazuje na kluczowe osłabienia i zmiany w szeregach rywali.

- Na pewno będzie to inny mecz niż ten, który zagraliśmy w Chinach podczas finału VNL-u. Troszkę mają problemy zdrowotne. Nie mają Lavii, gra Bottolo. Gra więcej teraz atakujący Romano. Zmienili środkowego. Więc na pewno będzie to zupełnie inne spotkanie - analizuje statystyk.

Mimo zmian w drużynie przeciwnej, polski sztab jest pewny swego i czuje się doskonale przygotowany do półfinałowej batalii.

- Jesteśmy do niego dobrze przygotowani. Porównywaliśmy, co się zmieniło, rzeczy, które się zmieniły, rzeczy, które są te same. Tak jak powiedziałem na początku, znamy się bardzo dobrze, więc przygotowanie tego meczu było jakby porównaniem tego, co mieliśmy i co znaleźliśmy nowego - zakończył Nalepka.

Kiedy półfinał MŚ Polska - Włochy? Gdzie oglądać? Na którym kanale?

Mecz Polska – Włochy w 1/2 finału mistrzostw świata odbędzie się w sobotę 27 września. Godzina spotkania: 12:30 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Polsat i Polsat Sport 1.

