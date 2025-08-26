Polska siatkarka wygarnęła dziennikarzowi! Mocno skrytykował Polki na MŚ. Aua!

Reprezentacja Polski siatkarek wykonała plan minimum na dwa pierwsze mecze tegorocznych mistrzostw świata. Zarówno z Wietnamem, jak i Kenią Polki wygrały za 3 punkty i już przed ostatnim meczem z Niemcami są pewne awansu do 1/8 finału MŚ rozgrywanych w Tajlandii. Kibice spodziewali się jednak łatwiejszych zwycięstw, a w obu meczach Biało-Czerwone straciły niespodziewanie seta. Dla porównania, Niemki ograły Kenijki i Wietnamki bez żadnych strat i przed ostatnią kolejką wyprzedzają podopieczne Stefano Lavariniego w tabeli grupy G. Decydujący będzie jednak bezpośredni mecz, który już w środę (27 sierpnia). Mimo to, przed nim, jeden z dziennikarzy skrytykował już występ Polek na MŚ.

Magdalena Jurczyk kontra dziennikarz. Skrytykował Polki na MŚ

Po poniedziałkowym meczu z Kenią na portalu Sport.pl ukazał się tekst pod tytułem: "Co za wstyd! Polki największym rozczarowaniem MŚ. To jest niewytłumaczalne".

"Tak źle polskich siatkarek nie oglądało się od dawna. Tak nieprzyjemnych niespodzianek na razie nie funduje swoim kibicom na mistrzostwach świata nikt inny. Przegrane sety z Wietnamkami i Kenijkami - zespołami o wiele słabszymi od Polek - były kompromitujące. A teraz żarty na turnieju w Tajlandii się kończą" - czytamy we wstępie tekstu Jakuba Balcerskiego. Trudno się dziwić, że po dwóch wygranych meczach na MŚ reprezentacja Polski poczuła się przesadnie zaatakowana.

Polskie siatkarki zaskoczone przez Kenię! Szczęśliwy finał, w środę wielkie wyzwanie

"Mamy nadzieję cię tak rozczarowywać do końca turnieju" - skomentował cytowany tekst Szymon Szlendak, kierownik kadry siatkarek. Dodał, że "wstyd to kraść, a mieć 6 pkt po dwóch meczach to radość". Na tym się nie skończyło, bo głos zabrała też czołowa postać reprezentacji - Magdalena Jurczyk.

"Przepraszam, że nie wygraliśmy 3 setów 25:0" - ironicznie zwróciła się do dziennikarza polska siatkarka grająca na pozycji środkowej.

Trudna droga Polek do medalu MŚ

Warto podkreślić, że poza straconymi setami, Polki dość pewnie poradziły sobie z dotychczasowymi rywalkami. W meczu z Wietnamem było 23:25, 25:10, 25:12 i 25:22, a z Kenią wygrały 25:17, 15:25, 25:15 i 25:14. W środę zagrają z Niemkami o awans z 1. miejsca w grupie, który oznacza teoretycznie łatwiejszego rywala w 1/8 finału.

Już na tym etapie lub najpóźniej w ćwierćfinale na drodze do strefy medalowej zespołom z "polskiej grupy" staną jednak wielkie Włoszki - mistrzynie olimpijskie z Paryża i triumfatorki dwóch ostatnich edycji Ligi Narodów, które nie przegrały od 31 meczów. Polska zagra w 1/8 finału - niezależnie od wyniku meczu z Niemcami - w sobotę, 30 sierpnia.

