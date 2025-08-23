Polska – Wietnam transmisja TV na żywo i stream online. Gdzie oglądać mecz polskich siatkarek?

Gdzie oglądać mecz Polek na mistrzostwach świata?

Podopieczne Stefano Lavariniego w fazie grupowej mistrzostw świata 2025 zmierzą się z Wietnamem, Kenią i Niemcami. Jako że do dalszej fazy awansują dwa zespoły z grupy, to Polki i o grę w 1/8 finału w zasadzie nie mają się co martwić – Biało-Czerwone powinny być absolutnie poza zasięgiem Wietnamu oraz Kenii, a także w starciu z Niemcami będą faworytkami. Pierwszymi rywalkami naszych zawodniczek będą siatkarki z Wietnamu, które rywalizują na poziomie Challenger Cup – turnieju, w którym można wywalczyć awans do Ligi Narodów. W tym roku Wietnamki zajęły 3. miejsce w tych zawodach, ulegając w półfinale Czeszkom (późniejszym triumfatorkom), a w meczu o 3. miejsce pokonując Belgię. Mecz Polska – Wietnam w 1. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata w siatkówce kobiet zostanie rozegrany w sobotę, 23 sierpnia. Start meczu zaplanowano na godzinę 15:30, a transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Polsat oraz Polsat Sport 1. Stream online dostępny będzie na platformie Polsat Box GO.

Kiedy grają polskie siatkarki? Terminarz MŚ: Z kim grają Polki?

Reprezentacja Polski siatkarek ma duże apetyty przed nadchodzącą rywalizacją w mistrzostwach świata. Polki dobrze pokazały się na tegorocznej Lidze Narodów, gdzie sięgnęły po brązowy medal trzeci raz z rzędu – w 2023 roku ograły Amerykanki, w 2024 wielką Brazylię, a w tym okazały się lepsze od Japonek. Zwycięstwo nad tym rywalem z pewnością smakowało szczególnie, ponieważ w fazie grupowej Polki przegrały z Japonkami. Liga Narodów często jednak jest traktowana jako poligon doświadczalny, a rywalizacja zaostrza się podczas mistrzostw Europy, mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich. Na medal którejś z tych imprez polscy kibice kobiecej siatkówki czekają już bardzo długo – po raz ostatni na mistrzostwach Europy Biało-Czerwone medal zdobyły w 2009 roku (brązowy). Na medal mistrzostw świata czekamy jeszcze dłużej, bo ostatni raz Polki zdobyły go w 1962 roku (również brąz).

