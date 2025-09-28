Siatkarskie mistrzostwa świata znów na Filipinach! To nie żart, właśnie to ogłosili

Siatkarskie emocje na najwyższym poziomie znów na Filipinach już za 4 lata

Reprezentacja Polski zdobyła na mistrzostwach świata siatkarzy 2025 brązowy medal. Z pewnością fani, siatkarze i trener Nikola Grbić liczyli na więcej, ale ostatecznie zdobycie medalu na kolejnej wielkiej imprezie należy poczytywać za spory sukces i piękny pokaz regularności naszej drużyny. Warto też zauważyć, że dla wielu polskich siatkarzy był to debiutancki medal mistrzostw świata (Komenda, Huber) czy tak dużej imprezy w ogóle (Graniczeny, Sasak, Nowak, Firlej, Jakubiszak). Warto pamiętać, że kolejne mistrzostwa świata odbędą się już za dwa lata i to w Polsce i z pewnością na swojej ziemi Polacy znów będą celowali w złoto. Dowiedzieliśmy się też, że mistrzostw świata mężczyzn w 2029 odbędą się w Katarze.

Warto przypomnieć, że przecież w tym roku rywalizowali nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. Na mistrzostwach świata rozgrywanych w tym roku w Tajlandii złoto zdobyły Włoszki, a Polki dotarły do ćwierćfinału, gdzie przegrały właśnie z późniejszymi triumfatorkami. Teraz podano, gdzie kobiece mistrzostwa świata w siatkówce odbędą się w kolejnych latach, czyli w 2027 i 2029 roku. Okazuje się, że mundial siatkarek za cztery lata odbędzie się... na Filipinach.

Oznacza to, że stosunkowo szybko, bo już po czterech latach, Filipiny będą gościły kolejne mistrzostwa świata, jednak tym razem kobiet, a nie mężczyzn. – Filipiny będą gospodarzem mistrzostw świata siatkarek w 2029 roku - ogłosił w niedzielę w Manili prezydent międzynarodowej federacji (FIVB) Fabio Azevedo. W piątek poinformowano, że w 2027 roku rywalizacja o medale odbędzie się w USA i Kanadzie. Mistrzostwa świata w siatkówce po raz drugi odbędą się na Filipinach, jednak po raz pierwszy kraj ten będzie gościć drużyny kobiece. W tym roku Manila była gospodarzem rozgrywek mężczyzn – przekazał PAP.

