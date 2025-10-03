Tomasz Fornal nie wytrzymał po powrocie do Polski. Zabrał głos na temat Grbicia, jaśniej się nie dało

Fornal wprost o pracy z Grbiciem. Nie pozostawił złudzeń

Reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą bardzo wymagający turniej. Jeśli spojrzeć przez pryzmat występów innych reprezentacji z czołówki, to Polska nie ma co narzekać – Francuzi, czyli aktualni mistrzowie olimpijscy, odpadli w fazie grupowej, podobnie jak Brazylijczycy, brązowi medaliści poprzednich mistrzostw świata. W ćwierćfinale natomiast przegrali Amerykanie, brązowi medaliści igrzysk olimpijskich 2024. Z drugiej jednak strony Polacy byli faworytami do złota – wicemistrzowie świata, mistrzowie Europy, wicemistrzowie olimpijscy, a do tego tego numer 1. światowego rankingu siatkarskiego.

Z pewnością inny byłby odbiór porażki z Włochami, gdyby Polacy przegrali po tie-breaku i fantastycznym meczu z obu stron. Włosi zagrali jednak stosunkowo słabo, ale w kluczowych momentach lepiej niż nasi zawodnicy, którzy w każdym secie prowadzili i w każdym stracili to prowadzenie, przegrywając ostatecznie 0:3. Krytyka spadła m.in. na Kewina Sasaka, który świetnie radził sobie w Lidze Narodów, ale na MŚ nie udźwignął zadania zastąpienia kontuzjowanego Bartosza Kurka. W jego obroni już wcześniej stanął Tomasz Fornal.

Fani mogli zastanawiać się także nad tym, czy Nikola Grbić nie dokona jakichś zmian w kadrze – personalnych lub taktycznych – na kolejne wielkie turnieje, ponieważ sam przyznał, że jest rozczarowany wynikiem. Nigdy bowiem nie zdobył złota mistrzostw świata, choć brał w nich udział 4 razy jako siatkarz i 3 razy jako trener. Na temat dalszej pracy Nikoli Grbicia niespodziewanie odezwał się wspomniany wcześniej Tomasz Fornal – (…) będziemy tak samo pracować. Z trenerem Nikolą Grbiciem funkcjonujemy od czterech lat i mocno wierzymy w jego wizję siatkówki. Nie jestem trenerem, nie znam się na tym, wiem natomiast, że żadna inna reprezentacja przez cztery lata nie zdobywała na każdej imprezie medalu. Wydaje mi się więc, że system mamy nie najgorszy – ocenił gwiazdor reprezentacji Polski w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

