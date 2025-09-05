Jarosław Hampel zakończył karierę! Legenda polskiego żużla powiedziała „dość”

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich żużlowców Jarosław Hampel zakończył karierę. Poinformował o tym przed biegami nominowanymi półfinałowego meczu ekstraligi pomiędzy jego dawnym klubem Motorem Lublin i GKM Grudziądz. Ostatnio startował w Falubazie Zielona Góra. Gdy 43-letni Hampel na stadionie mówił o zakończeniu kariery, kibice zgotowali mu owację. – Nadszedł ten moment, że kończę. Decyzję podjąłem świadomie i przemyślanie. To jest właśnie ten moment. Serdeczne dzięki dla wszystkich kibiców. Czułem, że nadchodzi ten moment, że muszę powiedzieć dosyć. Nie wchodzę w szczegóły dlaczego, bo to kiedy indziej. Czułem wewnętrznie, że dłużej nie będę się mógł ścigać. Nie dam rady. Początkowo to była trudna decyzja, ale teraz jestem już z nią oswojony – powiedział w rozmowie z Eleven Sports. W barwach klubu z Lublina startował w latach 2020-2023, dwukrotnie zdobywając drużynowe mistrzostwo Polski. Po tytuł sięgał też z Polonią Piła, WTS Atlasem Wrocław i Falubazem. W sumie ma w dorobku dziewięć złotych medali DMP.

Indywidualne mistrzostwo kraju Hampel zdobył w 2011 roku, trzykrotnie był także srebrnym medalistą. Sześciokrotnie sięgał po złoto w drużynowych mistrzostwach świata (Puchar Świata). Indywidualnie dwukrotnie był wicemistrzem świata (2010, 2013), a raz zdobył brązowy medal (2011). Wygrał sześć turniejów Grand Prix.

– Jaro! Dziękujemy za wspólne lata w żółto-biało-zielonych barwach. To dla nas bardzo ważne, że nasz klub przez kilka lat był częścią Twojego sportowego życia. Dziękujemy za każdy mecz, za każdy bieg, dzięki którym Falubaz Zielona Góra z Tobą w składzie stawał się jeszcze mocniejszy. Do zobaczenia przy W69. Mamy nadzieję, że na naszym stadionie zawsze będziesz czuł się jak w domu! - napisano na stronie Falubazu.

