Były mistrz świata nie żyje. Tyson Fury zszokował strojem na pogrzebie Ricky'ego Hattona

Tragiczne wieści o śmierci Ricky'ego Hattona przekazano 14 września. Były mistrz świata w wadze lekkopółśredniej i półśredniej został znaleziony martwy w swoim domu w w Hyde (hrabstwo Wielki Manchester). 6 października słynny "Hitman" skończyłby 47 lat. W grudniu planował powrót na ring, do którego już nigdy nie dojdzie. Ostatnią zawodową walkę stoczył w 2012 roku z Wiaczesławem Senczenką. W piątek, 10 października, odbył się jego pogrzeb w Manchesterze.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od procesji po ulicach Manchesteru. Tłum ruszył spod pubu Cheshire Cheese - lokalnego miejsca Hattona. Sama msza odbędzie się w Katedrze w Manchesterze, ale już na procesji było wielu zgromadzonych. Oprócz rodziny i przyjaciół, pojawili się też oczywiście kibice "Hitmana" i gwiazdy m.in. ze świata sportu.

W tłumie można było zauważyć m.in. słynnego angielskiego piłkarza - Wayne'a Rooneya, mimo że jest on ikoną Manchesteru United, a Hatton kibicował drugiej drużynie z Manchesteru - City. Oczywiście nie zabrakło też największych gwiazd brytyjskiego boksu, na czele z Tysonem Furym i Tonym Bellew. O ile ten drugi, były mistrz świata WBC w kategorii junior ciężkiej, znany m.in. z serii filmów o Rockym, zadbał o odpowiedni strój na pogrzeb, o tyle "Król Cyganów" zaskoczył wszystkich...

Jak możecie zobaczyć w powyższej galerii, Fury zrezygnował z tradycyjnej czerni. Nie zupełnie, bo miał na sobie elegancki czarny frak, ale wzrok przykuwała przede wszystkim kolorowa marynarka zdobiona... jego różnymi podobiznami! Co więcej, są one wykonane na wzór sakralnych obrazów. Zresztą sami zobaczcie.