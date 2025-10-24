Dantejskie sceny w ringu w walce Lin Yu-Ting! Pogromczyni Julii Szeremety znów wygrała, rywalki poddały się z bezradności

Yu-Ting po ponad rocznej przerwie wróciła do rywalizacji i bez najmniejszego kłopotu już po raz siódmy w karierze sięgnęła po triumf w Narodowych Igrzyskach Tajwanu. W pierwszym pojedynku jej rywalka Pan Yanfei wytrwała zaledwie 94 sekundy, z kolei w finale Wu Pei-Yi poddała się tuż po gongu rozpoczynającym drugą rundę. W obu przypadkach członkowie teamów przeciwniczek Yu-Ting rzucili na ring ręcznik.

Rywalka Julii Szeremety pod ostrzałem! Nawet rodacy tracą do niej cierpliwość

Lin Yu-Ting wróciła na ring po rocznej przerwie! Rywalki poddały się z bezradności

29-letnia mistrzyni olimpijska z Paryża po zwycięstwie w finale uśmiechnęła się tylko szyderczo w stronę Pei-Yi. - Było dobrze. Przygotowaliśmy się tak, jak powinniśmy - skomentował trener Yu-Ting, Tseng Tzu-Chiang, podkreślając, że był to pierwszy oficjalny występ zawodniczki od Paryża. W przeciwieństwie do igrzysk, Yu-Ting wystartowała w kategorii 60 kg (na IO biła się w kategorii 57 kg).

Rywalka Szeremety pokazała swoją kobiecą stronę. Mamy zdjęcia, wzięła udział w specjalnej sesji!

Po sukcesie olimpijskim Yu-Ting nie startowała, co wywoływało olbrzymie kontrowersje. Federacja World Boxing wprowadziła bowiem obowiązkowe testy genetyczne dla wszystkich zawodniczek powyżej 18. roku życia, aby lepiej określić ich kwalifikacje do zawodów. W efekcie Yu-Ting zrezygnowała z wrześniowych mistrzostw świata w Liverpoolu. Tymczasem przepisy Narodowych Igrzysk Tajwanu różnią się od tych międzynarodowych i nie wymagały od Yu-Ting przejścia testów płci, co pozwoliło jej wziąć udział w zawodach.

Na igrzyskach podważali jej płeć, a tu takie wieści. Jest decyzja ws. kontrowersyjnej rywalki Szeremety

Podczas gdy Yu-Ting korzysta z krajowych przepisów, druga z kontrowersyjnych złotych medalistek z Paryża Imane Khelif podjęła kroki prawne przeciwko regulacjom World Boxing. Europejski Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu potwierdził, że Khelif złożyła odwołanie od obowiązkowych testów płci. Obie zawodniczki planują obronę swoich złotych medali podczas igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.

🚨BREAKING🚨Male boxer Lin Yu-Ting has just won his SIXTH consecutive gold in a women's boxing event at Taiwan's National Games.His opponent, Wu Peiyi, threw in the towel after just one round.The National Games did not require Lin to submit to a sex test, which he has… https://t.co/VD7pO5bSsE pic.twitter.com/TeLQUEQBuz— REDUXX (@ReduxxMag) October 22, 2025