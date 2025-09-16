Szeremeta zmagania w Anglii rozpoczęła od batalii w 1/8 finału z Chinką Yan Cai. Polka wygrała pewnie 5:0 i w ćwierćfinale przyszło jej się zmierzyć z Kariną Ibragimową. Reprezentantka Kazachstanu, która w przeszłości trzykrotnie stawała na podium mistrzostw świata, zgodnie z przypuszczeniami zawiesiła naszej rodaczce poprzeczkę bardzo wysoko.

Szeremeta po wyrównanym boju, w którym nie brakowało brudnego boksu, zwyciężyła 3:2 i tym samym zapewniła sobie co najmniej brązowy medal. Już po turnieju wyszło jednak na jaw, że właśnie w pojedynku z Ibragimową Polka nabawiła się poważnej kontuzji. Mimo ogromnego bólu Szeremeta wraz ze sztabem szkoleniowym zdecydowali, że wbrew zaleceniom lekarza zaryzykują i przystąpią do półfinału. W nim Polka po kolejnej zaciętej walce pokonała Valerię Arboledę Mendozę 3:2, ale w rywalizacji o złoto happy-endu niestety nie było - Jaismine Jaismine z Indii okazała się lepsza 4:1.

Szeremeta po powrocie do kraju opowiedziała ze szczegółami z jak poważnymi problemami ze zdrowiem mierzyła się w Liverpoolu.

- Po pierwszej rundzie ćwierćfinału poczułam, że mi rozrywa rękę, ale walczyłam dalej - w walce działa adrenalina. Dopiero po zdjęciu rękawic zobaczyłam gulę, jaką mam na ręku. Nie mogłam ruszać ręką, więc pojechaliśmy na zdjęcia na SOR. Lekarz odradzał walkę, chciało mi się płakać, ale podjęliśmy decyzję, że boksujemy, bo nie przyjechałam do Liverpoolu po brąz i podjęłam ryzyko - zdradziła przed kamerą TVP Info.

Ryzyko się opłaciło, a sama Szeremeta jak i jej kibice wierzą, że te upragnione złoto zdobędzie na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku.

