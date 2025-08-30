Misfits Boxing 22: Transmisja na żywo, PPV. Gdzie oglądać galę z Amadeuszem Ferrarim i Natanem Marconiem?

Freak-fighty nie tylko w Polsce cieszą się dużą popularnością. Podczas gdy w naszym kraju wyszły one od walk na zasadach MMA, w Wielkiej Brytanii najpopularniejszy jest boks. To właśnie w tej formule od kilku lat biją się największe światowe gwiazdy internetu. Za największą federację należy uznać Misfits Boxing należące m.in. do czołowego youtubera świata, "KSI". W sobotę (30 sierpnia) odbędzie się już 22. gala z serii Misfits Boxing, a w Manchesterze zaprezentują się między innymi polscy freak-fighterzy - Amadeusz "Ferrari" Roślik i Natan Marcoń.
Amadeusz Ferrari – Pardesi, Natan Marcoń – DeMoor NA ŻYWO. Relacja z gali Misfits z Manchesteru [WYNIKI]
Misfits Boxing: Transmisja online i PPV. Gdzie oglądać galę w Manchesterze?
Znani z FAME MMA zawodnicy ruszyli na podbój światowych freaków. "Ferrari" stoczył już zresztą jedną walkę w Wielkiej Brytanii, ale musiał uznać wyższość "Salt Papiego". Spodobał się jednak na tyle, że otrzymał kolejną szansę, a tym razem jego rywalem będzie Rahim Pardesi. Freak-fighterowi będzie też raźniej w towarzystwie dobrego kolegi, Natana Marconia, który również otrzymał angaż na gali Misfits 22. Szybko pokazał, dlaczego, gdy nagranie z jego ataku jajkiem na rywala stało się hitem światowego internetu!
Natan Marcoń zaatakował swojego rywala. Ochrona ledwo powstrzymała jego przeciwnika [WIDEO]
W ringu przemówią jednak pięści, a Polacy nie będą mieli lekko. Wszyscy ci, którzy chcą obejrzeć ich w akcji, mogą zrobić to jedynie po wykupieniu PPV w serwisie DAZN. Koszt takiej subskrypcji to 73,99 zł. Alternatywą jest darmowa relacja na żywo na Supersport.se.pl! Możesz ją śledzić TUTAJ. Wystarczy kliknąć!
O której walczą Amadeusz Ferrari i Natan Marcoń?
Polscy freak-fighterzy choć dostarczają wielu emocji i kontrowersji, nie są najważniejszymi postaciami gali. W dwóch walkach wieczoru zaprezentują się bowiem byli zawodnicy UFC - Tony Ferguson zawalczy o pas ze wspomnianym wcześniej "Salt Papim", a Darren Till podejmie Luke'a Rockholda. Polacy znaleźli się w połowie karty gali, która rozpocznie się o 19:00 czasu polskiego. Pierwszy walkę stoczy Natan Marcoń, ok. godziny 21:30. Tuż po nim do ringu wejdzie "Ferrari". Oto pełna karta Misfits Boxing 22:
- Darren Till vs Luke Rockhold - walka o pas
- Tony Ferguson vs Nathaniel "Salt Papi" Bustamante - walka o pas
- Joey Essex vs João Barbosa
- Dillon Danis vs Warren Spencer - walka o pas
- Ty Mitchell vs Sean Hemphill
- Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Rahim Pardesi
- Chase DeMoor vs Natan Marcoń
- Carla Jade vs Daryn Harris
- Amir Anderson vs Vitor Siqueira
- Demi Sims vs Nadeshi Hopkins
- J'hon Ingram vs Banty Singh