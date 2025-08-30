Misfits Boxing 22: Transmisja na żywo, PPV. Gdzie oglądać galę z Amadeuszem Ferrarim i Natanem Marconiem?

Freak-fighty nie tylko w Polsce cieszą się dużą popularnością. Podczas gdy w naszym kraju wyszły one od walk na zasadach MMA, w Wielkiej Brytanii najpopularniejszy jest boks. To właśnie w tej formule od kilku lat biją się największe światowe gwiazdy internetu. Za największą federację należy uznać Misfits Boxing należące m.in. do czołowego youtubera świata, "KSI". W sobotę (30 sierpnia) odbędzie się już 22. gala z serii Misfits Boxing, a w Manchesterze zaprezentują się między innymi polscy freak-fighterzy - Amadeusz "Ferrari" Roślik i Natan Marcoń.

Amadeusz Ferrari – Pardesi, Natan Marcoń – DeMoor NA ŻYWO. Relacja z gali Misfits z Manchesteru [WYNIKI]

Misfits Boxing: Transmisja online i PPV. Gdzie oglądać galę w Manchesterze?

Znani z FAME MMA zawodnicy ruszyli na podbój światowych freaków. "Ferrari" stoczył już zresztą jedną walkę w Wielkiej Brytanii, ale musiał uznać wyższość "Salt Papiego". Spodobał się jednak na tyle, że otrzymał kolejną szansę, a tym razem jego rywalem będzie Rahim Pardesi. Freak-fighterowi będzie też raźniej w towarzystwie dobrego kolegi, Natana Marconia, który również otrzymał angaż na gali Misfits 22. Szybko pokazał, dlaczego, gdy nagranie z jego ataku jajkiem na rywala stało się hitem światowego internetu!

Natan Marcoń zaatakował swojego rywala. Ochrona ledwo powstrzymała jego przeciwnika [WIDEO]

W ringu przemówią jednak pięści, a Polacy nie będą mieli lekko. Wszyscy ci, którzy chcą obejrzeć ich w akcji, mogą zrobić to jedynie po wykupieniu PPV w serwisie DAZN. Koszt takiej subskrypcji to 73,99 zł. Alternatywą jest darmowa relacja na żywo na Supersport.se.pl! Możesz ją śledzić TUTAJ. Wystarczy kliknąć!

O której walczą Amadeusz Ferrari i Natan Marcoń?

Polscy freak-fighterzy choć dostarczają wielu emocji i kontrowersji, nie są najważniejszymi postaciami gali. W dwóch walkach wieczoru zaprezentują się bowiem byli zawodnicy UFC - Tony Ferguson zawalczy o pas ze wspomnianym wcześniej "Salt Papim", a Darren Till podejmie Luke'a Rockholda. Polacy znaleźli się w połowie karty gali, która rozpocznie się o 19:00 czasu polskiego. Pierwszy walkę stoczy Natan Marcoń, ok. godziny 21:30. Tuż po nim do ringu wejdzie "Ferrari". Oto pełna karta Misfits Boxing 22:

Darren Till vs Luke Rockhold - walka o pas

Tony Ferguson vs Nathaniel "Salt Papi" Bustamante - walka o pas

Joey Essex vs João Barbosa

Dillon Danis vs Warren Spencer - walka o pas

Ty Mitchell vs Sean Hemphill

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Rahim Pardesi

Chase DeMoor vs Natan Marcoń

Carla Jade vs Daryn Harris

Amir Anderson vs Vitor Siqueira

Demi Sims vs Nadeshi Hopkins

J'hon Ingram vs Banty Singh