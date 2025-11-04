Polak powalczy o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej! Damian Knyba bez ogródek o fanatycznym dopingu niemieckich kibiców

"Super Express": - Nie ma co ukrywać, że przeskok w klasie rywala jest duży. Ostatnio biłeś się z Wawrzykiem, Siwym czy Dawejko, a teraz Kabayel, czyli TOP5 wagi ciężkiej.

Damian Knyba: - Tak, przeskok ogromny, ale jak chcesz być najlepszy, to musisz walczyć z najlepszymi. Kabayel nie jest aż takim wirtuozem techniki, ale wyróżnia się niesamowitym przygotowaniem fizycznym. On zajeżdża wszystkich przeciwników. Dużo uderza w tułów, cały czas idzie do przodu, wywiera presję, a poza tym umie przyjąć, widać, że ma mocną szczękę. Muszę przygotować na niego końskie zdrowie, bo wydolność będzie kluczowa.

- Walka odbędzie się na terenie Kabayela, na trybunach na pewno będzie gorąco. Jesteś na to gotowy?

- Zdaję sobie sprawę, że trudno będzie wygrać na punkty na jego ziemi. Sędziowie zapewne spojrzą na niego bardziej przychylnym okiem, dlatego będę musiał poszukać nokautu. Wierzę, że jestem w stanie go przełamać. Wiem, że wiele osób we mnie nie wierzy, ale to będzie mój dzień. Mam kilka asów w rękawie.

- Czyli fanatyczny doping niemieckich kibiców nie spląta ci nóg?

- Nie. Dla mnie to będzie dodatkowa motywacja, a nie dodatkowa presja. Planuję zrobić fajne show podczas wyjścia do ringu, ale przede wszystkim chcę pokazać całemu światu, na co mnie stać. Od początku moim celem jest pas mistrza świata wagi ciężkiej, ten tytuł jest mi wręcz przeznaczony. Naprawdę mam wszystko, by zostać pierwszym polskim czempionem w królewskiej kategorii.

- Walka w styczniu, po drodze święta Bożego Narodzenia i Sylwester. O różne pokusy nietrudno w tym czasie...

- Jestem takim człowiekiem, który nie ma problemu z wyrzeczeniami. Powiedziałem już rodzinie, że nie będzie mnie na święta i na Sylwestra. W stu procentach skupiam się na treningu. Liczy się tylko walka, chcę być dumą dla Polski i wszystkich Polaków!

