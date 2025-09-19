Tomasz Adamek w ogniu krytyki. Polski olimpijczyk nie gryzł się w język w ocenie „Górala”

Adamek znów skrytykowany za walkę z Soldiciem

Tomasz Adamek w ostatnim czasie stoczył cztery walki pokazowe – jedną w KSW, przeciwko Mamedowi Khalidovowi, oraz trzy w FAME MMA, z Bandurą, Don Kasjo i Roberto Soldiciem. Pierwsze trzy wygrał (choć Mamed prezentował się dobrze i gdyby nie kontuzja, to miał szansę wygrać z Adamkiem), ale ostatnią, z Soldiciem, przegrał i to bardzo wyraźnie. To chyba dało mu do myślenia, bowiem zapowiedział krótko po niej, że kończy z boksem i teraz już na dobre idzie na emeryturę. Za swoją walkę z byłym podwójnym mistrzem KSW Tomasz Adamek z pewnością zgarnął sporą wypłatę, ale i... dużą krytykę. Mocno o tym pomyśle wypowiedział się m.in. Andrzej Wasilewski, teraz do krytyków „Górala” dołączył Dariusz Snarski.

Polski olimpijczyk z Barcelony w rozmowie z „Faktem” mocno ocenił to, że Adamek zgodził się w ogóle na walkę z kimś takim jak Roberto Soldić. – Adamek powinien walczyć z łatwiejszym rywalem, nie bić się z koniem, skoro chciał jeszcze występować za kolejne pieniądze. To był nietrafiony strzał. Dla mnie ta walka była bez sensu – powiedział wprost Dariusz Snarski. Zwrócił uwagę na to, że Soldić jest dużo młodszym zawodnikiem, występującym na bardzo wysokim poziomie w MMA, a do tego z doświadczeniem w boksie. – Na miejscu Tomka nie wszedłbym do ringu naprzeciw Soldicia. Chorwat to jest bardzo duży wojownik, chłopak wywodzi się z innego stylu walki, ale boksować też potrafi, miał za sobą już pojedynki zawodowe, nokautował – wylicza Snarski.

Dariusz Snarski występował w przeszłości w wadze lekkiej, zdobywał mistrzostwo polski w tej kategorii w 1991, 1996 i 1997 roku. W 1992 roku startował na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie, gdzie odpadł w 1/8 finału. Największym jego sukcesem był ćwierćfinał mistrzostw świata w 1993 roku. W boksie amatorski stoczył 294 walki, z czego wygrał 247, zremisował 5 i przegrał 42. W boksie zawodowym stoczył 67 starć, z czego wygrał 33, przegrał aż 32 i dwa zremisował.

