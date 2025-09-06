FAME 27: Karta walk. Kto walczy na gali Adamek - Soldić? Kolejność walk

FAME MMA od dłuższego czasu stało się czymś więcej niż federacją zrzeszającą gwiazdy polskiego internetu, a gala FAME 27: Kingdom jest tego najlepszym potwierdzeniem. W dwóch głównych walkach wieczoru wystąpią prawdziwe legendy polskich sportów walki - Michał Materla i Tomasz Adamek. Jako pierwszy w co-main evencie zaprezentuje się legendarny zawodnik KSW, przez wiele lat bijące serce tej organizacji, dla którego będzie to pierwsza walka po półtorarocznej przerwie. W tym czasie 41-latek zmagał się z problemami zdrowotnymi i groziła mu nawet amputacja nogi! Najgorsze już za nim, a 6 września będzie chciał potwierdzić klasę w walce z Dawidem Załęckim.

To będzie ostatnia walka Michała Materli? Tajemnicze słowa legendy przed FAME 27

FAME 27 - karta walk. Kolejność walk na gali Adamek - Soldić w Gliwicach

Starcie Materla - Załęcki odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach, a po nich do specjalnie przygotowanego ringu bokserskiego wejdą bohaterowie walki wieczoru - Tomasz Adamek i Roberto Soldić. Dwie gwiazdy polskich sportów walki zmierzą się w 10-uncjowych rękawicach na dystansie 8 rund po 3 minuty. Dla "Górala" będzie to czwarta walka po zeszłorocznym powrocie, jak na razie jest na fali trzech zwycięstw z Mamedem Khalidovem, "Bandurą" i "Don Kasjo". Z kolei były podwójny mistrz KSW wraca do Polski i stoczy pierwszą walkę w naszym kraju od grudnia 2021 roku!

To jednak w dwóch głównych walkach, a co wcześniej? W klatce FAME zaprezentują się największe gwiazdy polskiego internetu, na czele z Marcinem Najmanem i Lexy Chaplin. Oto pełna karta walk gali FAME 27:

Walka wieczoru:

Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund

Karta główna:

Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach

Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach

Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński - MMA

Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach

Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski - MMA

Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach

Karta wstępna (za darmo na YouTube):

Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach

Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA

Rywalka Lexy z FAME MMA sprzedaje swoje zdjęcia w internecie. Kim jest Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk?

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Dawid Załęcki Denis Załęcki Denis Labryga Następne pytanie

O której walka Adamek - Soldić? Kiedy FAME 27?

Przypomnijmy, że gala FAME 27: Kingdom odbędzie się już dzisiaj, w sobotę 6 września. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:30. Oznacza to, że walka Adamek - Soldić nie rozpocznie się przed godziną 23:00. Relację na żywo z całej gali dostępnej wyłącznie w PPV możesz śledzić za darmo na Supersport.se.pl! Zapraszamy.