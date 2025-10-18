"Flinston" zdemolowany przez Paczóskiego na XTB KSW 111! Krew lała się strumieniami

KSW 111 od początku zapowiadało się pasjonująco, ale mało kto spodziewał się, że aż tylu emocji dostarczy już karta wstępna. W pierwszej walce wieczoru Jan Masek i David Zoula dali kapitalny pokaz MMA w trzech rundach przed własną publicznością. Ostatecznie górą większościową decyzją sędziów okazał się Masek, a komentujący galę Dominik Durniat podkreślał, że już mamy mocnego kandydata do walki wieczoru. Tymczasem w drugiej walce Denis "Flinston" Górniak i Kacper Paczóski jeszcze przebili Czechów pod względem jatki!

KSW 111: Wyniki na żywo. Koniec krwawej karty wstępnej! Relacja z gali De Fries - Vojcak, Haratyk - Leśko [LIVE]

Na KSW 111 zaprezentuje się też m.in. zjawiskowa Laura Grzyb:

XTB KSW 111: Paczóski brutalnie rozbił "Flinstona"

W tym starciu wagi ciężkiej w klatce było łącznie ponad 240 kilogramów! Od pierwszego gongu Górniak i Paczóski postawili na mocne ciosy, a ofensywa była dla nich ważniejsza od defensywy. W pierwszej rundzie padło wiele ciosów z obu stron, ale żaden nie okazał się decydujący. Obraz walki nie zmienił się po przerwie, tyle że w drugiej rundzie to debiutujący w KSW Paczóski wyraźnie przejął inicjatywę.

Już w pierwszych sekundach niepokonany debiutant zyskał pozycję z góry i rozpoczął prawdziwą demolkę. Na głowę "Flinstona" spadała bomba za bombą, a prawdziwe spustoszenie siały łokcie Paczóskiego. Z każdą kolejną sekundą sytuacja Górniaka robiła się coraz trudniejsza, aż w końcu znalazł się pod rywalem w dosiadzie. W nim "Papa" postawił na brutalne łokcie z góry, które całkowicie rozcięły głowę zakrwawionego i bezbronnego rywala. Klatka zalała się krwią, a na 2 minuty do końca rundy sędzia był zmuszony przerwać walkę.

Nagle gruchnęły wieści o Adrianie Bartosińskim! KSW ogłosiło mistrzowską walkę

Dla Paczóskiego jest to czwarta wygrana w zawodowej karierze rozpoczętej w zeszłym roku. Górniak poniósł z kolei trzecią porażkę, a drugą w KSW. Poniżej obejrzysz ostatnie sekundy tej krwawej walki.

BRAWO PACZÓSKI❗️Fantastyczny debiut i czas pożegnać się z Denisem Górniakiem, który poza hypem środowiska do KSW nie wniósł NIC. #KSW111 pic.twitter.com/K4RhaKZykl— Radek Matusiak (@Al__Karim17) October 18, 2025