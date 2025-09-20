KSW 110: Karta walk. Kto walczy na gali Grzebyk - Tulshaev? Kolejność walk w Rzeszowie

KSW nie zwalnia tempa i powraca z kolejną galą. We wrześniu 2025 roku największa polska federacja MMA zawitała do Rzeszowa. W Hali Podpromie odbędzie się aż 10 walk z udziałem 11 zawodników z rankingu KSW! W tej najważniejszej Andrzej Grzebyk i Muslim Tulsahev wyjaśnią swój spór w specjalnym limicie wagowym 80 kilogramów. Walka wieczoru XTB KSW 110 zapowiada się pasjonująco, ale już wcześniej spodziewamy się w klatce prawdziwych grzmotów.

Zadbają o nie między innymi zawodnicy wagi ciężkiej, niedawni pretendenci do pasa KSW - Szymon Bajor i Ricardo Prasel. Z kolei w co-main evencie Tymoteusz Łopaczyk i Madars Fleminas powalczą o poprawę swojej pozycji w rankingu kategorii półśredniej (do 77 kg).

KSW 110 - karta walk. Kolejność walk na gali Grzebyk - Tulshaev w Rzeszowie

W klatce podczas KSW 110 zaprezentują się również tacy zawodnicy, jak: Sergiusz Zając, Mateusz Makarowski, Piotr Kacprzak czy Łukasz Charzewski. W Rzeszowie zabraknie niestety mistrzowskich starć, ale z pewnością nie zabraknie emocji i widowiskowych starć. Oto pełna karta walk gali XTB KSW 110:

Walka wieczoru:

80 kg: Andrzej Grzebyk - Muslim Tulshaev

Karta główna:

77,1 kg: Tymoteusz Łopaczyk - Madars Fleminas

93 kg: Sergiusz Zając - Mariusz Książkiewicz

70,3 kg: Welisson Paiva - Mateusz Makarowski

120,2 kg: Szymon Bajor - Ricardo Prasel

61,2 kg: Rogerio Bontorin - Vitalii Yakymenko

65,8 kg: Piotr Kacprzak - Łukasz Charzewski

93 kg/205 lb: Michał Dreczkowski - Adam Tomasik

Karta wstępna (za darmo na YouTube):

61,2 kg: Sebastian Decowski - Przemysław Górny

70,3 kg: Krystian Blezień - Oleksandr Moisa

Na kolejnej gali KSW dwie mistrzowskie walki

Po ostatniej walce w Rzeszowie fani KSW ponownie będą musieli poczekać miesiąc na kolejną galę. XTB KSW 111 odbędzie się w Czechach, a konkretnie w Trzyńcu. W październiku dojdzie do dwóch mistrzowskich walk - Phil De Fries vs Stefan Vojcak w wadze ciężkiej oraz Rafał Haratyk vs Bartosz Leśko w kategorii półciężkiej. Na czeskiej gali nie zabraknie też lokalnych bohaterów, na czele z Leo Brichtą, a drugą walkę dla KSW stoczy czołowa polska pięściarka - Laura Grzyb.