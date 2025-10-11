Mateusz Gamrot – Charles Oliveira: O której godzinie walka Polaka? Gdzie oglądać pojedynek „Gamera”?

Mateusz Gamrot zawalczy na UFC Fight Night w Rio de Janeiro z Charlesem Oliveirą

„Gamer” zmierzy się z legendą brazylijskiego MMA w walce wieczoru

O której godzinie można oglądać walkę Gamrot – Oliveira?

UFC w Rio de Janeiro: Mateusz Gamrot – Charles Oliveira w walce wieczoru

W nocy z soboty na niedzielę Mateusz Gamrot (35 l.) stanie przed życiową szansą. Polak na gali UFC w Rio de Janeiro zmierzy się z Charlesem Oliveirą (36 l.), a ewentualna wygrana mocno przybliży go do walki o pas mistrza wagi lekkiej. - Lecę do Brazylii, żeby pokazać, że należę do ścisłej czołówki - powiedział były czempion KSW.

Początkowo Oliveira miał walczyć z Rafaelem Fizievem, ale kontuzja rywala otworzyła drzwi przed Polakiem. Zanim UFC oficjalnie zwróciło się do Gamrota, ten już był w drodze na Florydę, by rozpocząć błyskawiczny obóz przygotowawczy w American Top Team. - Nie potrzebuję długich przygotowań, mam mocną głowę i gotowość do walki. Zostawię serce w klatce - zaznaczył w rozmowie z Arielem Helwanim.

Tak wyglądał Mateusz Gamrot w debiucie w MMA! Niesamowita przemiana „Gamera” [GALERIA]

Gamrot nie jest faworytem bukmacherów, ale nie brakuje fachowców, którzy dają mu duże szanse na pokonanie byłego mistrza UFC. - Nie mogę się już doczekać tego pojedynku. Jak tylko dowiedziałem się, że dostałem tę walkę, to każdego dnia budziłem się i płakałem, ale nie były to łzy smutku, a łzy motywacji. To dodaje mi energii, bo wiem, że przede mną jedno z najważniejszych starć w życiu. Jeśli uda mi się pokonać Oliveirę, otworzą się dla mnie ogromne możliwości w UFC - dodał "Gamer".

Oliveira przegrał ostatnią walkę z Topurią

Oliveira przystąpi do starcia z Polakiem po bolesnej porażce z Ilią Topurią, który odebrał mu szansę na odzyskanie pasa. Wiele osób zastanawia się, czy Brazylijczyk nie wraca do oktagonu zbyt szybko po ciężkim nokaucie. Gamrot jednak nie zamierza tego analizować.

- On sam wie, co robi. To wielkie nazwisko, a walka w Rio to dla niego dodatkowa motywacja. Ale ja nie mam strachu, jestem gotów bić się w stójce i w parterze. Wiem, że Bóg dał mi wszystko, by go pokonać - zapewnił.

Mateusz Gamrot niemiłosiernie wygwizdany przez brazylijskich kibiców. Krzyczeli do niego "zaraz umrzesz"! Niesamowita reakcja Polaka [WIDEO]

Sam Brazylijczyk docenia klasę Polaka, zapowiadając, że kibice mogą spodziewać się znakomitego pojedynku. - Gamrot to jest gość, z którym chcę pójść na wojnę. Wszyscy inni chcieli tylko sławy, chcieli ogrzać się przy moim nazwisku - dużo gadali, ale przeciągali temat. I teraz mają za swoje. Mateuszu, dziękuję ci za zaakceptowanie tej walki, to będzie wielka bitwa. Lew jest głodny - przyznał Oliveira.

Gdzie oglądać walkę Gamrot – Oliveira? O której godzinie pojedynek Polaka?

Walka Mateusz Gamrot – Charles Oliveira będzie walką wieczoru gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro. „Gamer” zmierzy się z Brazylijczykiem w nocy z soboty na niedzielę (11/12 października 2025 roku). Początek pojedynku około godziny 3:30 czasu polskiego.

Gale UFC można oglądać w Polsce od lat na kanałach sportowych Polsatu. Pojedynek Gamrot – Oliveira będzie transmitowany na Polsat Sport 1.