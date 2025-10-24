Media: Zawodnik MMA zatrzymany! Jan C. usłyszał bardzo poważne zarzuty! Grozi kilkanaście lat odsiadki

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-24 14:31

Czy świetnie zapowiadająca się kariera zostanie brutalnie przerwana przez problemy z prawem? Jak informuje „Przegląd Sportowy”, Jan C., polski zawodnik MMA, miał zostać zatrzymany przez Komendę Wojewódzką Policji. Cała akcja miała rozbić grupę przestępczą, która wprowadzać miała na rynek nowe substancje psychoaktywne. Zatrzymanym grozi aż kilkanaście lat pozbawienia wolności.

  • Jan C. miał zostać zatrzymany przez policję – informuje „Przegląd Sportowy”
  • Policja poinformowała o licznych zatrzymaniach w Łodzi i na terenie powiatu zgierskiego
  • Jan C. walczył w Polsce na galach FEN, a ostatnio dla czołowej światowej organizacji PFL

Media: Jan C., utalentowany zawodnik MMA, zatrzymany

Łódzka policja poinformowała o licznych zatrzymaniach w Łodzi i na terenie powiatu zgierskiego. Grupa miała wprowadzać na rynek nowe substancje psychoaktywne, które miały stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Zatrzymano sześć osób w wieku od 26 do 39 lat. Jak informuje Przegląd Sportowy oraz FightSport.pl, wśród nich miał być także zawodnik MMA, Jan C..

- Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Za popełnienie tych przestępstw grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, a w przypadku kierowania grupą przestępczą – nawet do 15 lat więzienia – czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

FAME 28: ARMAGEDON. Pilne ogłoszenie. Marcin Wrzosek wraca, absolutny hit, szalona formuła! "To sprawa osobista"

Jak informuje oddział policji, w akcję zaangażowani byli także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego. - Mężczyźni znani byli funkcjonariuszom ze swojej wcześniejszej działalności przestępczej – dodano.

Utalentowany zawodnik MMA Jan C. zatrzymany! Poważne zarzuty
10 zdjęć

Kim jest Jan C.?

Jan C. stawiał pierwsze kroki w zawodowym MMA na galach Armia Fight Night, skąd trafił do czołowej polskiej organizacji Fight Exclusive Night. Po trzech efektownych wygranych dostał szansę walk w PFL Europe w turnieju o milion w kategorii koguciej.

Dantejskie sceny w ringu w walce Lin Yu-Ting! Pogromczyni Julii Szeremety znów wygrała, rywalki poddały się z bezradności

Pierwszy pojedynek z Julienem Pierrem Lopezem wygrał przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. W kolejnym starciu musiał uznać wyższość Deana Garnetta, który poddał go w trzeciej odsłonie.

Stoczył 10 zawodowych pojedynków – wygrał dziewięć z nich, przegrał jedynie ostatnią walkę.

Koloseum - Jacek Murański 11.09.2025
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 14
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Super Sport SE Google News
MMA
FEN