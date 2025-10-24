Media: Zawodnik MMA zatrzymany! Jan C. usłyszał bardzo poważne zarzuty! Grozi kilkanaście lat odsiadki

Jan C. miał zostać zatrzymany przez policję – informuje „Przegląd Sportowy”

Policja poinformowała o licznych zatrzymaniach w Łodzi i na terenie powiatu zgierskiego

Jan C. walczył w Polsce na galach FEN, a ostatnio dla czołowej światowej organizacji PFL

Media: Jan C., utalentowany zawodnik MMA, zatrzymany

Łódzka policja poinformowała o licznych zatrzymaniach w Łodzi i na terenie powiatu zgierskiego. Grupa miała wprowadzać na rynek nowe substancje psychoaktywne, które miały stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Zatrzymano sześć osób w wieku od 26 do 39 lat. Jak informuje Przegląd Sportowy oraz FightSport.pl, wśród nich miał być także zawodnik MMA, Jan C..

- Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Za popełnienie tych przestępstw grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, a w przypadku kierowania grupą przestępczą – nawet do 15 lat więzienia – czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

FAME 28: ARMAGEDON. Pilne ogłoszenie. Marcin Wrzosek wraca, absolutny hit, szalona formuła! "To sprawa osobista"

Jak informuje oddział policji, w akcję zaangażowani byli także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego. - Mężczyźni znani byli funkcjonariuszom ze swojej wcześniejszej działalności przestępczej – dodano.

Kim jest Jan C.?

Jan C. stawiał pierwsze kroki w zawodowym MMA na galach Armia Fight Night, skąd trafił do czołowej polskiej organizacji Fight Exclusive Night. Po trzech efektownych wygranych dostał szansę walk w PFL Europe w turnieju o milion w kategorii koguciej.

Dantejskie sceny w ringu w walce Lin Yu-Ting! Pogromczyni Julii Szeremety znów wygrała, rywalki poddały się z bezradności

Pierwszy pojedynek z Julienem Pierrem Lopezem wygrał przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. W kolejnym starciu musiał uznać wyższość Deana Garnetta, który poddał go w trzeciej odsłonie.

Stoczył 10 zawodowych pojedynków – wygrał dziewięć z nich, przegrał jedynie ostatnią walkę.

Koloseum - Jacek Murański 11.09.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.