Mistrzostwa Polski w MMA. Rekordowa liczba zawodników, transmisja w telewizji

Turniej zostanie zorganizowany w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach, przy ul. Lubelskiej 59. Do udziału w Mistrzostwach Polski MMA zgłosiło się ponad 1000 osób, ale ostatecznie limit zawodników dla tych zawodów wynosił 900 i właśnie tyle osób trafiło na listy startowe. Po raz drugi w historii udało się zebrać tak rekordową liczbę zawodników. Kolejny raz jest więc to najlepszy wynik frekwencyjny dla amatorskich zawodów MMA w historii Polski, a także najlepszy wynik na europejskiej scenie MMA.

Finały w Canal+

Przebieg turnieju będzie można śledzić przez cały dzień na żywo w serwisie YouTube, na kanale Stowarzyszenia MMA Polska. Dwugodzinne finały, które rozpoczną się 4 października o godzinie 17:00, będą transmitowane na żywo w CANAL+ SPORT 5. Mistrzostwa Polski MMA będą otwarte dla kibiców. Stowarzyszenie MMA Polska powstało w roku 2019. Organizacja została powołana do reprezentowania i tworzenia profesjonalnej przestrzeni dla rozwoju amatorskiego MMA.

Głównym celem Stowarzyszenia jest między innymi dbanie o pozytywny wizerunek MMA, organizowanie zawodów krajowych, powoływanie kadry na międzynarodowe turnieje, a w dalszej przyszłości wprowadzenie tej dyscypliny do grona sportów olimpijskich. Stowarzyszenie MMA Polska jest też członkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i organizacją pożytku publicznego.