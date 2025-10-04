O której godzinie Wikłacz walczy w UFC? Transmisja walki Jakuba Wikłacza na UFC 320, gdzie oglądać?

Wikłacz - Mix na UFC 320 kiedy i o której?

Jakub Wikłacz karierę MMA zaczynał walcząc dla wielu różnych polskich federacji. W końcu trafił do KSW z bilansem 10-2-1 i od razu wystąpił w eliminatorze do walki mistrzowskiej wagi koguciej! Niestety, debiut nie był dla niego udany – przegrał walkę w Sebastianem Przybyszem, ale jak się miało później okazać – była to jego ostatnia porażka w KSW i ostatnia porażka do tej pory. Nieco ponad dwa lata po porażce z Przybyszem zmierzył się z nim znowu, już w walce mistrzowskiej i odebrał swojemu rywalowi pas. Było wiadomo, że to nie może się tak skończyć i sagę miała zamknąć trzecia walka – ta jednak zakończyła się w niezwykle zaskakujący sposób, ogłoszono techniczny remis, co oznaczało obronę pasa przez Wikłacza, ale pozostał wielki niedosyt.

Mistrzostwa Polski w MMA. Rekordowa liczba zawodników, transmisja w telewizji

Ostatecznie w połowie 2024 roku Wikłacz po raz czwarty zmierzył się z Przybyszem i znów obronił pas mistrzowski w wadze koguciej federacji KSW. Po tej walce Jakub Wikłacz postanowił, że czas ruszyć dalej i rozpoczął przygotowania do angażu w UFC, największej federacji MMA na świecie, a pomagała mu w tym Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni tej federacji i jedna z najlepszych zawodniczek w jej historii. Ostatecznie się to udało i Jakub Wikłacz w nocy z 4 na 5 października polskiego czasu wystąpi na gali UFC 320! Polski zawodnik powinien pojawić się w klatce około godziny 2:30, ale początkowo miało być to dużo wcześniej!

Gdzie oglądać walkę Jakuba Wikłacza w UFC? Transmisja walki Wikłacz - Mix

Walka Jakuba Wikłacza z Patrickiem „Patchym” Mixem pierwotnie została zaplanowana jako walka na karcie przedwstępnej, startującej o godzinie 0:00. Ostatecznie przeniesiono ją jednak do karty wstępnej, która wystartuje o godzinie 2:00. Przed walką Wikłacz – Mix odbędzie się jeden pojedynek karty wstępnej, dlatego ich wejście do klatki spodziewane jest na około 2:30. Transmisja z walki Jakub Wikłacz – Patchy Mix na UFC 320 dostępna będzie w Polsce na kanale Polsat Sport 1 oraz na platformie UFC Fight Pass.

Mateusz Gamrot zdecydował się na osobiste wyznanie przed walką życia w UFC. Polak codziennie rano wstaje i płacze

Rywal Jakuba Wikłacza również dopiero co rozpoczyna przygodę z UFC, choć również ma bogatą przeszłość w MMA. Patrick Mix może pochwalić się rekordem 20-2-0 (Wikłacz stoczył tylko jedną walkę mniej i ma rekord 16-3-2). Zaczynał na galach amerykańskiego KOTC, a następnie przez wiele lat walczył dla słynnej federacji Bellator. W 2025 roku zadebiutował w UFC na gali UFC 316, jednak poległ w starciu z Mario Bautistą po jednogłośnej decyzji sędziów.