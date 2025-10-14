Żona Mateusza Gamrota z mocnym wpisem po klęsce męża w UFC. Wygarnęła hejterom

Mateusz Gamrot przyjął walkę z Charlesem Oliveirą w zastępstwie za kontuzjowanego Rafaela Fizieva. Pomimo krótkich przygotowań, wielu kibiców i ekspertów dawało mu spore szanse w walce życia z byłym mistrzem UFC. Brazylijczyk walczył jednak przed własną publicznością i potwierdził wielką klasę. Od pierwszego gongu zdominował Polaka i to w jego płaszczyźnie - w zapasach i parterze. Już w pierwszej rundzie "Gamer" był w sporych tarapatach. Przetrwał, ale w drugiej rundzie ponownie znalazł się w trudnej sytuacji. Tym razem nie miał już wyjścia i odklepał.

Porażka z Oliveirą znacznie oddaliła Gamrota od upragnionej mistrzowskiej szansy na pas UFC w wadze lekkiej. Znalazł się w trudnej sytuacji, w której będzie musiał się odbudować. Wielkim wsparciem jest dla niego żona - Agata Gamrot. Ukochana jest przy nim od lat w lepszych i gorszych chwilach, a teraz publicznie stanęła po stronie męża.

"Będzie spełniał swoje marzenia - zapamiętajcie to. Swoje, nie cudze. Jeden z najlepszych w top 10 - i nikt mu tego nie zabierze. W historii wagi lekkiej jedyny Polak, który zaszedł tak daleko. Jedyny, który wychodzi do każdego. Bez wymówek. Bez strachu. I dalej będzie to robić - nie patrząc na opinie innych, nie patrząc na numerki, nie patrząc na nic, bo taki jest" - napisała żona Gamrota po porażce na swoim Instagramie.

"A tym, którzy dziś żywią się hejtem - życzę smacznego! #TeamGamrot" - zakończyła emocjonalny wpis.

i Autor: Agata Gamrot/ Instagram Żona Gamrota po porażce z Oliveirą

Warto podkreślić, że porażka z Oliveirą była pierwszą w karierze Gamrota przez poddanie. Dla starcia z utytułowanym Brazylijczykiem zrezygnował z walki w głównej roli na jednej z listopadowych gal. Niestety, ta pokerowa zagrywka nie przyniosła mu korzyści.