Adam Małysz szczerze o końcu kariery Kamila Stocha. Legenda od razu wskazała na jedno

Kamil Stoch szykuje się do ostatniego sezonu startów w Pucharze Świata

Legendarny polski skoczek ma przed sobą „last dance” w sezonie olimpijskim

Kamil Stoch szykuje się do ostatniego zimowego sezonu swoich startów. Polski skoczek narciarski, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii, zdecydował się, że ta zima będzie jego „ostatnim tańcem”. Cel jest jasny! Walka z najlepszymi i rywalizacja o medal na igrzyskach olimpijskich w Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Skocznia w Predazzo lubiła sprzyjać naszym zawodnikom i kibice mają nadzieję, że tak będzie też tym razem!

Decyzję o końcu kariery Kamila Stocha skomentował Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego nie ukrywa, że sam przygotowywał się do wielkiego końca dwa lata i jest przekonany, że ta decyzja była przemyślana.

- To jego decyzja, nikt nie może wywierać na niego wpływu. Od jakiegoś czasu padało pytanie o zakończenie kariery. Ja przygotowywałem się do tego dwa lata, więc myślę, że to była jego bardzo przemyślana decyzja. Od razu po ogłoszeniu psychika się troszkę „uwolniła”, nie tylko bardziej swobodnie skacze, ale również widać, że do tego dojrzał – oceni Małysz.

Kamil Stoch i reszta naszych skoczków walczyć będzie o medale igrzysk olimpijskich, a luz, który pokazywali latem daje nadzieję na sukcesy tej zimy.

- Na pewno ani na niego, ani na nikogo innego nie będziemy wywierali jakiejkolwiek presji. Ale oni doskonale wiedzą, co mogą zdobyć, sami czują, że to sezon olimpijski. Wiadomo, że Kamil będzie mierzył bardzo wysoko – stwierdził.

Kiedy startuje sezon Pucharu Świata w skokach?

Puchar Świata w skokach narciarskich rozpocznie się w listopadzie. Pierwsze konkursy zaplanowano na weekend 22-23 listopada 2025 roku w Lillehammer. To arcyważny sezon dla wszystkich skoczków, ponieważ sezon jest olimpijski.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w Mediolan-Cortina d'Ampezzo trwać będą w dniach 6-22 lutego 2026 roku. Zawodnicy będą rywalizować w kilku konkurencjach, konkursach indywidualnych, duetach czy mikście. 9 lutego odbędzie się konkurs indywidualny, a dzień później mieszana rywalizacja pań i panów. 14 lutego zaplanowano kolejną rywalizację indywidualną, a dwa dni później debiutancki konkurs duetów.