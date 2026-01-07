Duża zmiana w Pucharze Świata w Zakopanem! Tego dnia skoków nie będzie, kibice muszą obejść się smakiem

Zmiana w PŚ w Zakopanem! Tego dnia skoków nie będzie

Dopiero co zakończył się Turniej Czterech Skoczni, a przed kibicami skoków narciarskich kolejne wielkie emocje, szczególnie dla tych z Polski. Puchar Świata po raz drugi w tym sezonie zawita do naszego kraju – tradycyjnie po zawodach w Wiśle będzie to rywalizacja w Zakopanem. Dla naszych skoczków to szansa na podreperowaniu humorów, które w tym sezonie, tak jak w dwóch poprzednich, nie należą do najlepszych z powodu słabszych wyników. Skakanie „u siebie” często pomaga uzyskać lepszy wynik, choć oczywiście nie jest to reguła. Do tego dochodzi walka o miejsca na igrzyska olimpijskie – póki co Polacy mają ich tylko trzy. Ale nie wszystko będzie tak samo jak wcześniej, jeśli chodzi o konkursy w Zakopanem.

W tym roku weekend Pucharu Świata w stolicy Tatr został skrócony! Kibice nie będą mogli cieszyć się skokami już od piątku, jak było to planowane, ale od soboty. Co więcej, w sobotę natężenie skoków może być aż za duże – tego dnia mają odbyć się dwie serie próbne, kwalifikacje i trzy serie duetów! Eksperci wskazują, że może być to spory problem nawet dla samych organizatorów. – Niekorzystna zmiana i to dla wielu grup. Cierpią na tym zawodnicy, kibice i organizacja. Jeśli kwalifikacje się przeciągną, czy uda się wszystko przygotować na czas przed konkursem duetów? – zastanawiał się komentator TVP Sport, Stanisław Snopek, w magazynie „Trzecia seria”.

Powodem takiej decyzji FIS jest fakt, że dopiero co zakończył się Turniej Czterech Skoczni i część zawodników będzie w domu dopiero w środę. Okazuje się też, że zmian może być więcej. – Skrócenie weekendu wynika z tego, że dopiero co zakończył się Turniej Czterech Skoczni. Zawodnicy po konkursie w Bischofshofen dotrą do domów zapewne dopiero w środę rano – przekazał Piotr Majchrzak, menedżer ds. komunikacji w PZN. Nie jest wykluczone, że w razie problemów, wspomniane już kwalifikacje zostaną przesunięte na niedzielę, na którą na tę chwilę planowana jest tylko seria próbna i konkurs indywidualny.

