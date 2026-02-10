Ile lat naprawdę ma Kacper Tomasiak? Popatrzcie na zdjęcia jego twarzy z bliska

Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek z Bielska-Białej, zdobył srebrny medal olimpijski na skoczni normalnej podczas Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026.

Tomasiak, który urodził się 20 stycznia 2007 roku, był ministrantem i w zeszłym roku zdał maturę z bardzo dobrymi wynikami.

Wiek skoczka budził pewne wątpliwości, ale wynikały one z tego, że Tomasiak najpewniej wcześnie rozpoczął edukację.

Kacper Tomasiak był ministrantem i świetnie zdał maturę

Kacper Tomasiak zrobił to! 19-latek z Bielska-Białej dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. Polak zdobył srebrny medal olimpijski na skoczni normalnej, przegrywając tylko ze świetnie dysponowanym Niemcem - Philippem Raimundem. Kacper Tomasiak wyprzedził takie tuzy jak: Gregor Deschwanden, Ren Nikaido, Domen Prevc czy Ryoyu Kobayashi. Po ogromnym sukcesie szczęśliwy Kacper Tomasiak odebrał medal z rąk Mai Włoszczowskiej. Co wiemy o rewelacyjnym nastoletnim skoczku? Okazuje się, że wicemistrz olimpijski nie samym sportem żyje. Bardzo ważną rolę w jego życiu odgrywa religia - skoczek blisko związany jest z lokalną parafią. Kacper Tomasiak pełnił w niej posługę ministranta i lektora. Mimo że teraz już raczej pewne jest to, że skoczek będzie utrzymywał się ze sportu, nie zaniedbał nauki. W zeszłym roku w iście olimpijskim stylu zdał maturę. W rozmowie z TVP Sport pochwalił się wynikami.

Kacper Tomasiak - największe osiągnięcia, sukcesy, rodzina i dziewczyna. Sylwetka wicemistrza olimpijskiego

Zdawałem polski, matematykę i angielski. Do tego rozszerzenia: angielski, matematyka i biologia, choć te już bardziej, aby spróbować. Z podstawy w każdym miałem ponad 90 procent. Z rozszerzenia też poszło mi nieźle, może z matematyki nieco słabiej, ale nie nastawiałem się tam na coś ekstra

- zdradził Kacper Tomasiak. Co ciekawe, z powodu matury wybuchły kontrowersje związane z wiekiem skoczka. Ile naprawdę lat ma Kacper Tomasiak?

To on najbardziej cieszy się po srebrze Tomasiaka. Tak jego ojciec opowiadał o drodze syna na szczyt. Wzruszające!

Ile lat naprawdę ma Kacper Tomasiak? Wiemy, z czego wynikają pomyłki

Rzeczywiście, na ogół ludzie maturę zdają w tym roku, w którym kończą 19 lat. A Kacper Tomasiak jest z rocznika 2007, czyli w 2025 roku miał lat 18. Czy doszło do jakiejś pomyłki? Nic z tych rzeczy. Najpewniej po prostu nasz skoczek poszedł do 1. klasy szkoły podstawowej jako sześciolatek. A że urodził się w styczniu, to było to raczej zrozumiałe. Nasz świeżo upieczony wicemistrz olimpijski urodził się 20 stycznia 2007 roku, czyli niedawno skończył 19 lat. Niektórzy ciągle piszą, że ma lat 18, ale prawdopodobnie wynika to z tego, że swoje urodziny Kacper Tomasiak obchodził niedawno. Można nawet powiedzieć, że srebrny medal wywalczony na Igrzyskach Olimpijskich Milano Cortina 2026 jest spóźnionym prezentem urodzinowym. Patrząc z bliska na twarz Kacpra Tomasiaka, wyraźnie widać, że to młodziutki chłopak. W naszej galerii przedstawiamy kadry, na których świetnie to można zobaczyć. Dalibyście mu więcej niż 19 lat?

Galeria: Kacper Tomasiak i twarz z bliska

32