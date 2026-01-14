Kibice skoków w Polsce czekali na to 1866 dni! Przełom w sprawie MŚ w lotach

Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich Oberstdorf 2026 rozpoczną się 22 stycznia od kwalifikacji. Przed ich startem odbędą się już tylko zawody Pucharu Świata w Sapporo (16-18 stycznia). W ostatnich tygodniach narastała jednak niepewność polskich kibiców w sprawie transmisji z MŚ w lotach w naszym kraju. Tym razem za dystrybucję praw do tej imprezy odpowiadała firma Infront, a nie jak wcześniej Europejska Unia Nadawców (EBU). Warner Bros. Discovery i Telewizja Polska starały się o prawa do MŚwL, ale nie mogły dojść do porozumienia z Infrontem. Dopiero tydzień przed rozpoczęciem mistrzostw udało się sfinalizować transakcję!

Eurosport pokaże MŚ w lotach. Kibice mogą odetchnąć

"Warner Bros. Discovery uzupełniło znakomitą ofertę dla fanów sportów zimowych o kolejną imprezę rangi mistrzowskiej! Już od 22 do 25 stycznia TVN, Eurosport 1, HBO Max i Player będą transmitować rywalizację w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, które zostaną rozegrane w Oberstdorfie. W czwartek 22 stycznia zaplanowano kwalifikacje, które pokażą Eurosport 1, HBO Max i Player. W piątek i sobotę rozegrane zostaną cztery serie konkursu indywidualnego, a w niedzielę zawody drużynowe – transmisje w TVN, Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze" - czytamy w oficjalnym komunikacie nadawcy.

Będzie to pierwsza transmisja z MŚ w lotach na antenie Eurosportu od 13 grudnia 2020 roku, gdy odbył się konkurs drużynowy w Planicy. Późniejsze edycje MŚwL - 2022 w Vikersund i 2024 w Bad Mitterndorf - były transmitowane przez TVP. Od sezonu 2021/2022 Warner Bros. Discovery jest głównym nadawcą Pucharu Świata w skokach w Polsce, a TVN po raz pierwszy w historii pokaże MŚ w lotach!

Konkursy w Oberstdorfie skomentuje dobrze znany duet: Igor Błachut i Michał Korościel. Reporterem na skoczni będzie Kacper Merk, a w studiu pojawią się m.in. Sebastian Szczęsny, Magdalena Pałasz i Jakub Kot.

Program MŚ w lotach w Oberstdorfie (22-25 stycznia):

Czwartek, 22.01.2026

14:30 - Oficjalny trening

17:00 - Kwalifikacje

Piątek, 23.01.2026

15:00 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza i druga seria konkursu indywidualnego

Sobota, 24.01.2026

15:30 - Seria próbna

16:30 - Trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego

Niedziela, 25.01.2026