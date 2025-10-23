Kiedy i o której finał LGP w skokach? Maciusiak powołał kadrę, wielki talent dostanie szanse

Konkurs indywidualny w sobotę (25 października) i mikst w niedzielę w Klingenthal zakończy zmagania elity w ramach Letniego Grand Prix. Nie był to zły czas polskich skoczków. W Wiśle zaskoczył Maciej Kot, wygrywając konkurs na skoczni im. Adama Małysza, w tych samych zawodach na trzecim stopniu podium stanął Kamil Stoch. Potrójny mistrz olimpijski wygrał z kolei konkurs duetów w Predazzo. Do spółki z Dawidem Kubacki, który tego lata świętował zwycięstwo na skoczni normalnej w Rasnovie.

Głośno było jeszcze o jednym skoczku tego lata. O Kacprze Tomasiaku wielu kibiców skoków usłyszało już jakiś czas temu, a jeszcze głośniej zrobiło się o nim po wygranej "generalce" Letniego Pucharu Kontynentalnego. Trener kadry A Maciej Maciusiak powołał go na zawody w Klingenthal. Od konkursów na niemieckim obiekcie zacznie się więc "dorosła" kariera skoczka z Bielska-Białej. Dwa lata temu tysiące polskich kibiców zarywało noc, by obejrzeć jego wyczyny w mistrzostwach świata juniorów z Whistler. Jako jeden z młodszych był czwarty w konkursie indywidualnym, z kolegami sięgnął po srebro w konkursie drużynowym.

Z jego sukcesu w Letnim Pucharze Kontynentalnym skorzysta cała seniorska reprezentacja. Tomasiak najpierw odniósł zwycięstwo w zawodach w Stams, a następnie powtórzył ten sukces w Hinterzarten, gdzie ustanowił nawet rekord skoczni. W ubiegły weekend potwierdził wysoką formę w Klingenthal, zapewniając sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej całego cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego. I to właśnie ten sukces "załatwił" polskiej reprezentacji dodatkowe miejsce startowe na pierwsze 12 konkursów Pucharu Świata 2025/26 – od inauguracji Lillehammer po przedświąteczny Engelberg. Niewykluczone, że sam będzie jednym z zawodników, którzy z tej dodatkowej kwoty skorzystają.

Jak się okazuje, do Klingenthal wróci bardzo szybko. W ten weekend skoczek LKS Klimczok Bystra stanie przed szansą debiutu w elicie. Na finał LGP powołał go trener Maciej Maciusiak. Tomasiak do Niemiec uda się razem z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim, Piotrem Żyłą, Pawłem Wąskiem i Aleksandrem Zniszczołem. Nastolatek zmieni w składzie Macieja Kota, który walczył z Piotrem Żyłą o pozostanie w ekipie na nadchodzący weekend.

O której i gdzie oglądać LGP w Klingenthal?

W weekend zaplanowano transmisje konkursów skoków narciarskich. W sobotę, 25 października, o godzinie 12:20 rozpocznie się pierwsza seria konkursowa kobiet, którą będzie można oglądać na platformie HBO Max. Następnie, o 16:05, wystartuje pierwsza seria konkursowa mężczyzn — transmisję przeprowadzą Eurosport 1 oraz HBO Max. W niedzielę, 26 października, o 14:45 widzowie zobaczą pierwszą serię konkursową mikstów, również na Eurosport 1 i HBO Max.