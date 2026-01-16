Kiedy konkursy skoków w Polsce w nowym sezonie? Jest kalendarz, kuriozalny finał w Planicy

Kiedy ruszy sezon Pucharu Świata 2026/2027?

Jak wynika z projektu terminarza, start sezonu przewidziano na weekend 20–22 listopada 2026 w Lillehammer. FIS podkreśliła jednak, że norwescy organizatorzy muszą podnieść poziom organizacyjny zawodów.

ZOBACZ TEŻ: Niespodziewane problemy polskiego skoczka! Złe wieści z Sapporo

Tydzień później, w terminie 27–29 listopada 2026, mężczyźni mają rywalizować w Ruce, natomiast kobiety wystąpią w Hinzenbach. Początek grudnia oba cykle Pucharu Świata zaplanowały w Wiśle (4–6 grudnia 2026). Następnie Titisee-Neustadt (11–13 grudnia 2026) i Engelberg (18–20 grudnia 2026). Po tych zawodach rozegrany zostanie 75. Turniej Czterech Skoczni (28 grudnia 2026 – 6 stycznia 2027), w którym po raz pierwszy o Złotego Orła mają rywalizować również skoczkinie.

Kamil Stoch pocieszany przez żonę po ostatnim skoku w Zakopanem [Zdjęcia]

Mężczyźni po TCS mają mieć wolny weekend, po czym wystąpią w Zakopanem (15–17 stycznia 2027) oraz w Sapporo (22–24 stycznia 2027). Panie od początku stycznia do skoków w Sapporo będą miały sporo pracy (po TCS będą w Ljubnie, Zhangjiakou i Zao).

Wydarzeniem sezonu będą mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Falun, zaplanowanymi na 22 lutego – 7 marca 2027 roku. Panowie tradycyjnie zakończą rywalizację w Planicy (26–28 marca 2027). Finał sezonu 2026/2027 zaplanowano na okres Świąt Wielkanocnych.

ZOBACZ TEŻ: Tak zmienił się Kacper Tomasiak. Jego tata o wszystkim opowiedział. "Zamieszał"

Ostateczne wersje kalendarzy mają zostać zatwierdzone przez Radę FIS w czerwcu podczas Kongresu FIS w Belgradzie.

Cały wstępny kalendarz poniżej w tweecie Adama Bucholza.