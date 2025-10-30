Małysz grzmi w sprawie nowego sponsora PKOl. Jest bardzo przeciwny

Mocne stanowisko Adama Małysza

– Problem w tym, że o tak istotnych sprawach, jak podpisanie umowy sponsorskiej, dowiadujemy się z mediów. Nie tak to powinno wyglądać. Cały zarząd jest temu bardzo przeciwny – powiedział Małysz.

Sprawa wywołała kontrowersje w środowisku sportowym i doprowadziła do powstania listu otwartego skierowanego do prezesa PKOl, Radosława Piesiewicza, który Małysz również podpisał. Według byłego skoczka, tego typu decyzje powinny być omawiane i zatwierdzane przez cały zarząd, a nie komunikowane post factum.

Małysz zwrócił też uwagę na trudną sytuację finansową PKOl po wycofaniu się spółek Skarbu Państwa. – Wiemy, że pan prezes Piesiewicz ma teraz problemy finansowe, bo wiele firm państwowych się wycofało po tym, co wcześniej się wydarzyło – dodał.

Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

"Jeśli nie ma zgody, sprawa się kończy"

Jego zdaniem obecne problemy to efekt napiętych relacji między szefostwem PKOl a byłym ministrem sportu. – W tej sytuacji trwa intensywne szukanie sponsorów, ale to nie może wyglądać tak, że członkowie zarządu dowiadują się o wszystkim z gazet – zaznaczył.

Szef PZN porównał sposób podejmowania decyzji w swoim związku z praktykami PKOl. – U nas każda taka sprawa trafia na posiedzenie zarządu. Dyskutujemy, a potem podejmujemy uchwałę potwierdzającą zgodę na dany krok – wyjaśnił.

Dodał, że jeśli zarząd PZN nie popiera danego pomysłu, temat po prostu nie przechodzi dalej. – Jeśli nie ma zgody, sprawa się kończy. I tak powinno być wszędzie – podsumował Małysz.