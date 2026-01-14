Nie do wiary, co dzieje się z legendarnym rywalem Adama Małysza! 48 lat i takie wieści

Janne Ahonen wystartuje w sobotę w narciarstwie szybkim razem z synem Mico na stoku certyfikowanym do tej dyscypliny w miejscowosci Seinajoki. Fińska legenda skoków narciarskich zamierza pojechać w pierwszym przejeździe ostrożnie i uzyskać ok. 100 kilometrów na godzinę dla przetestowania pozycji – mniej więcej tyle, ile osiąga się na progu skoczni. Jego zdaniem trasa obecnie nie jest zbyt szybka. Rekord Finlandii wynosi 248,790 km/h i od 2006 roku należy do Jukki Viitaasaariego.

- Sam jestem ciekaw, jak taki stary człowiek jak ja da sobie radę i jaką osiągnę szybkość w kolejnych przejazdach – powiedział 48-letni Fin kanałowi telewizji YLE. Rekord świata to 255,500 km/h, a pobił go w marcu 2023 roku Francuz Simon Billy.

Ahonen wyjaśnił, że pomysł takiego startu narodził się jesienią, kiedy został zaproszony jako ekspert i doradca do tunelu aerodynamicznego w Helsinkach, gdzie narciarze szybcy testowali nowe stroje i kaski.

- Wtedy zapaliła się iskra rywalizacji, a ja przecież nie tylko uprawiałem skoki, lecz również w młodości narciarstwo alpejskie i snowboard. Narty są w moim życiu od dziecka, więc dlaczego nie spróbować tej dyscypliny - dodał.

Janne Ahonen w swojej karierze zdobył dwa srebrne medale olimpijskie. Poza tym wywalczył pięć złotych, trzy srebrne i dwa brązowe medale mistrzostw świata oraz pięć srebrnych i dwa brązowe MŚ w lotach. Pięć razy wygrał Turniej Czterech Skoczni i dwa razy Puchar Świata w klasyfikacji generalnej.

Narciarstwo szybkie było rozgrywane jako dyscyplina pokazowa podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 1992 roku w Albertville i - jak przypomniał YLE - obecnie rozważane jest wprowadzenie go do programu IO w 2030 roku we Francji. Tam istnieją trasy dla narciarstwa szybkiego w Les Arc i Vars. Oczami wyobraźni już widzimy kolejny występ Ahonena na igrzyskach w wieku 52 lat.