2025-08-17 11:07

Maciej Kot wygrał pierwszy konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Drugi był Austriak Niklas Bachlinger, a trzeci Kamil Stoch. Na niedzielę 17 sierpnia zaplanowano konkursy kobiet i mężczyzn. Sprawdź, o której skoki dzisiaj w Wiśle.

O której godzinie skoki dzisiaj? Niedziela, 17.08.2025 LGP Wisła

Maciej Kot prowadził po pierwszej serii. Po skoku na 127,5 m uzyskał 131,4 pkt. W drugiej uzyskał odległość 132,5 m i mógł świętować zwycięstwo w zawodach. W finałowej "30" oprócz Kota i Stocha znaleźli się trzej inni biało-czerwoni: Dawid Kubacki ukończył konkurs na 10. miejscu, zaś Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła ex aequo na 12. Do drugiej serii nie awansował Paweł Wąsek (32. miejsce).

Polacy zdominowali konkurs w Wiśle! Maciej Kot triumfatorem, Kamil Stoch na trzecim miejscu

Z dziewięciu Polaków, którzy przystąpili do kwalifikacji awansu nie uzyskali: Jakub Wolny (był w nich 52.), Klemens Joniak (59.) i Andrzej Stękała (60.). Wystartowało 64 zawodników. W tej części zawodów najlepszy był Słoweniec Lovro Kos (skoczył 128,0), a piąty wynik miał Stoch (125,0).

W klasyfikacji generalnej Letniej GP liderem jest Niklas Bachlinger z dorobkiem 230 pkt. W gronie 10 najlepszych zawodników po trzech konkursach jest dwóch Polaków: Kot zajmuje szóste miejsce, ex aequo z Japończykiem Sakutaro Kobayashim - po 100, zaś Stoch ósme - 89.

Niewiarygodne, ile Maciej Kot czekał na zwycięstwo! Wielu już dawno by się poddało

W sobotnie przedpołudnie na obiekcie im. Adama Małysza rozegrano konkurs kobiet LGP. Wygrała Słowenka Nika Prevc przed Japonką Nozomi Maruyamą i Kanadyjką Abigail Strate. Anna Twardosz zajęła siódme miejsce, Pola Bełtowska zakończyła zmagania na 11. miejscu. Trzecia ze startujących Polek Nicole Konderla była 29. Sklasyfikowano 37 pań.

O której skoki dzisiaj w Wiśle? Niedziela 17.08.2025

W niedzielę na wiślańskiej skoczni odbędą się konkursy kobiet i mężczyzn, w testowanym formacie „High five”. Początek konkursu kobiet o godz. 10. Początek konkursu mężczyzn o godzinie 15.

Wyniki sobotniego konkursu mężczyzn Letniej Grand Prix w Wiśle Malice:

  • 1. Jakub Kot (Polska) 271,7 pkt (127,5/132,5 m)
  • 2. Niklas Bachlinger (Austria) 268,5 (130,5/130,5)
  • 3. Kamil Stoch (Polska) 268,4 (126,0/130,0)
  • 4. Ziga Jancar (Słowenia) 267,5 (127,0/128,0)
  • 5. Lovro Kos (Słowenia) 266,9 (127,0/130,5)
  • 6. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 263,4 (127,0/127,5)
  • ...
  • 10. Dawid Kubacki (Polska) 256,8 (123,5/127,0)
  • 12. Aleksander Zniszczoł (Polska) 254,2 (122,5/123,5)
  • 12. Piotr Żyła (Polska) 254,2 (123,5/121,0)
  • 32. Paweł Wąsek (Polska) 113,9 (121,5)

Klasyfikacja LGP (po trzech zawodach):

  • 1. Niklas Bachlinger (Austria) 230 pkt
  • 2. Philipp Raimund (Niemcy) 160
  • 3. Marius Lindvik (Norwegia) 150
  • 4. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 121
  • 5. Lovro Kos (Słowenia) 107
  • 6. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 100
  • 6. Maciej Kot (Polska) 100
  • 8. Kamil Stoch (Polska) 89
  • ...
  • 12. Piotr Żyła (Polska) 68
  • 13. Dawid Kubacki (Polska) 67
  • 21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 33
  • 39. Paweł Wąsek (Polska) 6
