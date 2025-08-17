Maciej Kot prowadził po pierwszej serii. Po skoku na 127,5 m uzyskał 131,4 pkt. W drugiej uzyskał odległość 132,5 m i mógł świętować zwycięstwo w zawodach. W finałowej "30" oprócz Kota i Stocha znaleźli się trzej inni biało-czerwoni: Dawid Kubacki ukończył konkurs na 10. miejscu, zaś Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła ex aequo na 12. Do drugiej serii nie awansował Paweł Wąsek (32. miejsce).
Polacy zdominowali konkurs w Wiśle! Maciej Kot triumfatorem, Kamil Stoch na trzecim miejscu
Z dziewięciu Polaków, którzy przystąpili do kwalifikacji awansu nie uzyskali: Jakub Wolny (był w nich 52.), Klemens Joniak (59.) i Andrzej Stękała (60.). Wystartowało 64 zawodników. W tej części zawodów najlepszy był Słoweniec Lovro Kos (skoczył 128,0), a piąty wynik miał Stoch (125,0).
W klasyfikacji generalnej Letniej GP liderem jest Niklas Bachlinger z dorobkiem 230 pkt. W gronie 10 najlepszych zawodników po trzech konkursach jest dwóch Polaków: Kot zajmuje szóste miejsce, ex aequo z Japończykiem Sakutaro Kobayashim - po 100, zaś Stoch ósme - 89.
Niewiarygodne, ile Maciej Kot czekał na zwycięstwo! Wielu już dawno by się poddało
W sobotnie przedpołudnie na obiekcie im. Adama Małysza rozegrano konkurs kobiet LGP. Wygrała Słowenka Nika Prevc przed Japonką Nozomi Maruyamą i Kanadyjką Abigail Strate. Anna Twardosz zajęła siódme miejsce, Pola Bełtowska zakończyła zmagania na 11. miejscu. Trzecia ze startujących Polek Nicole Konderla była 29. Sklasyfikowano 37 pań.
O której skoki dzisiaj w Wiśle? Niedziela 17.08.2025
W niedzielę na wiślańskiej skoczni odbędą się konkursy kobiet i mężczyzn, w testowanym formacie „High five”. Początek konkursu kobiet o godz. 10. Początek konkursu mężczyzn o godzinie 15.
Wyniki sobotniego konkursu mężczyzn Letniej Grand Prix w Wiśle Malice:
- 1. Jakub Kot (Polska) 271,7 pkt (127,5/132,5 m)
- 2. Niklas Bachlinger (Austria) 268,5 (130,5/130,5)
- 3. Kamil Stoch (Polska) 268,4 (126,0/130,0)
- 4. Ziga Jancar (Słowenia) 267,5 (127,0/128,0)
- 5. Lovro Kos (Słowenia) 266,9 (127,0/130,5)
- 6. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 263,4 (127,0/127,5)
- ...
- 10. Dawid Kubacki (Polska) 256,8 (123,5/127,0)
- 12. Aleksander Zniszczoł (Polska) 254,2 (122,5/123,5)
- 12. Piotr Żyła (Polska) 254,2 (123,5/121,0)
- 32. Paweł Wąsek (Polska) 113,9 (121,5)
Klasyfikacja LGP (po trzech zawodach):
- 1. Niklas Bachlinger (Austria) 230 pkt
- 2. Philipp Raimund (Niemcy) 160
- 3. Marius Lindvik (Norwegia) 150
- 4. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 121
- 5. Lovro Kos (Słowenia) 107
- 6. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 100
- 6. Maciej Kot (Polska) 100
- 8. Kamil Stoch (Polska) 89
- ...
- 12. Piotr Żyła (Polska) 68
- 13. Dawid Kubacki (Polska) 67
- 21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 33
- 39. Paweł Wąsek (Polska) 6