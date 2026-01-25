W niedzielę 25 stycznia odbędzie konkurs drużynowy w MŚ w lotach.

Polskę reprezentować będą Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Sprawdź, o której zacznie się konkurs i gdzie oglądać transmisję.

Niedzielny konkurs drużynowy zakończy mistrzostwa świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Polskę reprezentować będą: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Faworytami są Słoweńcy, w składzie z Domenem Prevcem, który w sobotę zwyciężył indywidualnie. Nie ma sobie równych na niemieckim „mamucie”. Z ogromną przewagą wygrał dwudniowy konkurs indywidualny i za każdym razem startował ze znacznie krótszego rozbiegu. Po srebrny medal sięgnął Norweg Marius Lindvik, a brąz wywalczył Japończyk Ren Nikaido. Żyła uplasował się na 15. pozycji i jako jedyny Polak przebrnął pierwszą serię.

Faworytami są Słoweńcy, których oprócz Domena Prevca reprezentować będą m.in. Anze Lanisek i Timi Zajc. Mogą im zagrozić Norwegowie, Japończycy i Austriacy. Polakom trudno będzie zająć miejsce na podium, choć w 2018 i 2020 roku zdobywali brązowe medale mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Trener Maciej Maciusiak po nieudanym dla Polaków konkursie indywidualnym na mistrzostwach świata w lotach narciarskich Oberstdorf 2026 postanowił nie dokonywać żadnych zmian przed konkursem drużynowym. Nie skorzystał z możliwości wykorzystania rezerwowego Macieja Kota i w „drużynówce” skakać będzie ta sama czwórka, co w piątek

Skoki dzisiaj: O której godzinie MŚ w lotach w niedzielę 25.01.2026?

Na niedzielę 25 stycznia 2026 zaplanowano konkurs drużynowy w MŚ w lotach Oberstdorfie. Początek o godzinie 16.15. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

