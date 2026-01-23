Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie to dziś główna atrakcja dla fanów skoków.

Polscy skoczkowie, w tym Żyła, Kubacki, Stoch i Zniszczoł, zapewnili sobie awans do konkursu indywidualnego.

Domen Prevc ze Słowenii, zwycięzca kwalifikacji, jest faworytem. Kto tym razem zdobędzie tytuł mistrza świata?

Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się zmagania o medale i czy Polacy powtórzą historyczne sukcesy!

Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł wystąpią w piątek w indywidualnym konkursie mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Faworytem zawodów jest Słoweniec Domen Prevc, zwycięzca czwartkowych kwalifikacji. Uczestniczyło w nich 63 zawodników, 40 dostało się do konkursu. Startujący z krótszego najazdu Prevc triumfował po skoku na odległość 228,5 m. Za nim uplasowali się Austriacy Stephan Embacher i Jan Hoerl. Żyła zajął 24. miejsce, Kubacki był 32., Stoch - 37., a Zniszczoł - 39.

Sensacja wisi w powietrzu! Adam Małysz zrezygnuje z funkcji prezesa PZN?! "Ostatnie lata mnie przeczołgały"

Dwudniowy konkurs indywidualny będzie składał się z czterech serii, które zostaną rozegrane w piątek i w sobotę. Po pierwszej odpadnie 10 zawodników. Zwycięzcą MŚ zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. Na niedzielę zaplanowano rywalizację drużynową. Wyniki zawodów nie będą zaliczać się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Ci skoczkowie pojadą na igrzyska olimpijskie! Kontrowersje po decyzji Maciusiaka

Dwóch Polaków stawało na podium MŚ w lotach. W 1979 roku w Planicy Piotr Fijas był trzeci, a w sezonie 2017/18 w Oberstdorfie Stoch zdobył srebrny medal i przegrał jedynie z Norwegiem Danielem-Andre Tande. Biało-czerwoni zdobywali też brązowe medale MŚ w drużynowych konkursach w 2018 roku i dwa lata później. W trzech ostatnich edycjach tej imprezy triumfowali Austriak Stefan Kraft - 2024 w Bad Mitterndorf, Norweg Marius Lindvik - 2022 w Vikersund i Niemiec Karl Geiger - 2020 w Planicy.

Skoki dzisiaj: O której godzinie MŚ w lotach w piątek 23 stycznia 2026

Na piątek 23 stycznia 2026 zaplanowano konkurs w MŚ w lotach Oberstdorfie. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

Program MŚ w lotach w Oberstdorfie:

piątek, 23 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza i druga seria konkursu indywidualnego

sobota, 24 stycznia

15.30 - seria próbna

16.30 - trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego

niedziela, 25 stycznia

15.15 - seria próbna

16.15 - konkurs drużynowy

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie