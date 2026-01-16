W sobotę 17 stycznia 2026 roku odbędzie się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo.

To jedyny w tym sezonie wyjazd skoczków poza Europę, stanowiący ważny sprawdzian przed igrzyskami olimpijskimi.

Kto z polskich skoczków zapewni sobie miejsce na igrzyskach i jak wypadną w Japonii? Sprawdź, o której skoki dzisiaj!

Kiedy nasi skoczkowie wystartują w Japonii, z wieży trenerskiej flagą machać będzie Wojciech Topór. Trener Maciej Maciusiak został w kraju, gdzie też będzie miał sporo pracy. Po weekendzie musi ogłosić skład na igrzyska. Do Japonii polecieli Kacper Tomasiak, Klemens Joniak, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Między tymi dwoma ostatnimi rozgrywa się ponoć walka o ostatni bilet na igrzyska. – Po każdym pojedynczym skoku dostaje pytania o nominacje olimpijskie – żartuje trener Maciusiak.

Pewniakiem jest Kacper Tomasiak. Do Predazzo powinien polecieć, mimo ostatnich perturbacji, Kamil Stoch. Jeszcze kilka miesięcy temu liderem kadry był Paweł Wąsek. Jego nieobecność w Sapporo odczytuje się jako przegraną rywalizację o wyjazd na igrzyska. Mimo że w Zakopanem trochę odżył, co zauważał też Maciusiak. – Podszedł z dużą pewnością siebie do konkursu, widzieliśmy go rozbitego po Turnieju Czterech Skoczni. W Zakopanem był zupełnie inny. Nawet w serii próbnej wyleciał ze "świdrem", a skoczył ponad 120 metrów – mówił nam szef polskiej kadry.

Tak zmienił się Kacper Tomasiak. Jego tata o wszystkim opowiedział. "Zamieszał"

Trener kadry już zapowiedział, że na MŚ w lotach (23-25 stycznia) nie zabierze Tomasiaka. – Po konkursach w Sapporo będzie miał chwile odpoczynku – tłumaczy. – Dziennikarze co skok pytają o to, kto przybliżył się do wyjazdu do Włoch, a jedyną prawdą jest, że wszyscy jesteśmy coraz bliżej igrzysk, bo czas ucieka. Emocje na pewno są. Wiem, że też nie jestem w tym wszystkim sam. Oczywiście decyzje na samym końcu podejmuję ja. To bardzo trudne decyzje. Wiemy jakimi kwotami startowymi dysponujemy, także spokoju na pewno nie ma – dodał Maciusiak.

Skoki dzisiaj: O której godzinie konkurs PŚ w Sapporo w sobotę 17 stycznia 2026?

Na sobotę 17 stycznia 2026 zaplanowano konkurs PŚ w Sapporo. Początek pierwszej serii o godzinie 7.15 rano polskiego czasu. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

PŚ w Sapporo, program (godziny wg czasu polskiego)

Piątek, 16.01.2026

1:00 – Odprawa techniczna

6:00 – Oficjalny trening mężczyzn

8:00 – Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 17.01.2026

6:00 – Seria próbna mężczyzn

7:15 – Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 18.01.2026

1:30 – Kwalifikacje mężczyzn

3:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn

