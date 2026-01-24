Piotr Żyła jest jedynym Polakiem, który kontynuuje rywalizację w MŚ w lotach narciarskich, zajmując 16. miejsce po dwóch seriach.

Trzech innych Polaków, w tym Kamil Stoch i Dawid Kubacki, odpadło po pierwszej serii, co jest dla nich rzadkością.

Prowadzenie objął Słoweniec Domen Prevc, a walka o medale zapowiada się emocjonująco.

Sprawdź, o której skoki dzisiaj, w sobotę 24 stycznia w MŚ w lotach.

Piotr Żyła zajmuje 16. miejsce po dwóch z czterech serii indywidualnego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Prowadzi Słoweniec Domen Prevc. 33. Aleksander Zniszczoł, 34. Kamil Stoch i 35. Dawid Kubacki odpadli po pierwszych skokach. W inauguracyjnej serii Żyła uzyskał 211 m i 187,6 pkt, Zniszczoł - 195 m i 163,7 pkt, Stoch - 191,5 m i 162,2 pkt, a Kubacki - 192,5 m i 161,1 pkt. Żyła w drugiej serii skoczył 206,5 m i zdobył łącznie 381,9 pkt.

- Jestem zadowolony. Miałem frajdę z tych skoków. Były w porządku. Są jeszcze jakieś rezerwy. To są loty i trzeba trochę odpłynąć - powiedział Piotr Żyła w Eurosporcie.

Kamil Stoch dopiero drugi raz odpadł po pierwszej serii MŚ w lotach, choć uczestniczył już w 10 edycjach tej imprezy.m- Miałem na dziś pewien plan, ale nie potrafiłem sprostać wyzwaniu, choć walczyłem do końca. Skok w konkursie był lepszy od tych w serii próbnej i kwalifikacjach. Jednak czegoś zabrakło, żeby skoczyć dalej, przekroczyć 200 metrów i wystąpić w dalszych seriach - przyznał Stoch.

Maciej Maciusiak brutalnie podsumował występ Polaków na MŚ w lotach. Nie mógł inaczej

Dwudniowy konkurs indywidualny składa się z czterech serii. Trzecia i czwarta odbędzie się w sobotę. Zwycięzcą mistrzostw świata zostanie skoczek, który w czterech seriach zdobędzie najwięcej punktów. - Nie tego oczekiwaliśmy. Piotrek Żyła latał, a reszta Polaków skakała. Zabrakło prędkości w locie. Trzech zawodników w sobotę będzie miało wolne. Musimy to zaakceptować i przygotowywać się do konkursu drużynowego. Już po treningach wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Na mamucich skoczniach trudno eliminować błędy. Ten konkurs był dla nas bardzo nieudany, choć Piotrek się sprężył - ocenił trener Maciej Maciusiak.

Skoki dzisiaj: O której godzinie MŚ w lotach w sobotę 24.01.2026?

Na sobotę 24 stycznia 2026 zaplanowano ciąg dalszy rywalizacji w MŚ w lotach Oberstdorfie. Początek o godzinie 16.30. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

Program MŚ w lotach w Oberstdorfie:

piątek, 23 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza i druga seria konkursu indywidualnego

sobota, 24 stycznia

15.30 - seria próbna

16.30 - trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego

niedziela, 25 stycznia

15.15 - seria próbna

16.15 - konkurs drużynowy

Klasyfikacja generalna w MŚ w lotach

1. Domen Prevc (Słowenia) 442,2 (204,0/224,5)

2. Ren Nikaido (Japonia) 428,2 (230,5/224,5)

3. Marius Lindvik (Norwegia) 420,3 (226,5/212,0)

4. Jan Hoerl (Austria) 413,5 (207,0/230,0)

5. Anze Lanisek (Słowenia) 407,9 (199,5/227,0)

6. Naoki Nakamura (Japonia) 405,5 (216,5/211,5)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 399,3 (210,5/219,5)

8. Stephan Embacher (Austria) 397,9 (209,0/204,5)

9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 397,7 (224,0/213,5)

10. Stefan Kraft (Austria) 395,3 (209,0/215,5)

16. Piotr Żyła (Polska) 381,9 (211,0/206,5)

33. Aleksander Zniszczoł (Polska) 163,7 (195,0)

34. Kamil Stoch (Polska) 162,2 (191,5)

35. Dawid Kubacki (Polska) 161,1 (192,5)

