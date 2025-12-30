Ruszył Turniej Czterech Skoczni, a tu taki cios dla Kamila Stocha! Gorzka wiadomość

Kamil Stoch po tym sezonie zakończy karierę. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w styczniu 2004 roku w Zakopanem. Przez ponad 21 lat startów stał się jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii. Potwierdzają to liczby - konkurs w Oberstdorfie otwierający Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 był jednocześnie ostatnim w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku. I tylko jeden skoczek wypadł w tym 25-leciu lepiej od Stocha!

Zestawienie obejmujące okres od zawodów z 1 stycznia 2001 roku w Garmisch-Partenkirchen do tych z 29 grudnia 2025 w Oberstdorfie nie pozostawia złudzeń. Polak mógłby zostać najlepszym skoczkiem 25-lecia, gdyby nie słabsze ostatnie sezony, w których odjechał mu największy rywal: Stefan Kraft.

To właśnie Austriak został zdecydowanie najlepszym skoczkiem tego ćwierćwiecza. Zgromadził 16003 pkt Pucharu Świata przy 13839 pkt drugiego Stocha. Spora różnica powstała przede wszystkim w ostatnich sezonach - Kraft od zimy 2023/2024 do dzisiaj zdobył 3807 pkt, a Polak tylko 523. Łatwo policzyć, że wcześniej to Stoch był lepiej punktującym skoczkiem.

Czołówkę 25-lecia w PŚ uzupełniają legendy - trzeci Simon Ammann (12795 pkt), czwarty Gregor Schlierenzauer (11916 pkt) i piąty Adam Małysz (11273 pkt). Wysokie miejsca zajęli też 16. Piotr Żyła (7298 pkt) i 21. Dawid Kubacki (6556 pkt). Co ciekawe, w czołowej "10" nie ma żadnego reprezentanta Niemiec. Najlepszy - Severin Freund - uzyskał 11. wynik. Punkty PŚ w tym ćwierćwieczu zdobyło 431 zawodników.

Oto klasyfikacja 25-lecia w Pucharze Świata w skokach narciarskich (2001-2025):

1. Stefan Kraft (Austria) - 16003 pkt

2. Kamil Stoch (Polska) - 13839 pkt

3. Simon Ammann (Szwajcaria) - 12795 pkt

4. Gregor Schlierenzauer (Austria) - 11916 pkt

5. Adam Małysz (Polska) - 11273 pkt

6. Peter Prevc (Słowenia) - 10947 pkt

7. Thomas Morgenstern (Austria) - 10875 pkt

8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 10384 pkt

9. Janne Ahonen (Finlandia) - 8567 pkt

10. Noriaki Kasai (Japonia) - 8016 pkt

16. Piotr Żyła (Polska) - 7298 pkt

21. Dawid Kubacki (Polska) - 6556 pkt

58. Maciej Kot (Polska) - 2542 pkt

93. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 1231 pkt

95. Stefan Hula (Polska) - 1134 pkt

99. Paweł Wąsek (Polska) - 1017 pkt

