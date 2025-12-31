Turniej Czterech Skoczni: O której godzinie skoki dzisiaj 31.12.2025? W Sylwestra kwalifikacje w Ga-Pa!

Skoki narciarskie dzisiaj (środa, 31 grudnia 2025) to kwalifikacje do konkursu PŚ w Ga-Pa w ramach rywalizacji w 74. Turnieju Czterech Skoczni. Najbliżej triumfu jest Domen Prevc, który potwierdził bardzo wysoką formę, triumfując w Oberstdorfie. Najlepszy z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął 14. miejsce. W finale wystąpiło trzech Biało-Czerwonych. Sprawdź, o której skoki dzisiaj, w Sylwestra 31.12.2025.

O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj?

  • Sylwestrowa środa to kwalifikacje do konkursu PŚ w Ga-Pa w ramach 74. Turnieju Czterech Skoczni.
  • Polacy dobrze spisali się w Oberstdorfie, a Kacper Tomasiak, 14. w poprzednim konkursie, debiutuje w walce o Złotego Orła.
  • Sprawdź, o której skoki dzisiaj w TCS, w środę 31 grudnia 2025.

Przed nami drugi konkurs PŚ w Garmich-Partenkirchen (Ga-Pa), druga odsłona rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Na środę 31 grudnia zaplanowano kwalifikacje. W pierwszym konkursie TSC, w Oberstdorfie, Polacy spisali się nieźle. Kacper Tomasiak był 14., Kamil Stoch - 17., Paweł Wąsek - 28., Maciej Kot - 33., a Piotr Żyła - 36. Wygrał Słoweniec Domen Prevc.

Kacper Tomasiak nie przestraszył się atmosfery (prawie 30 tys. widzów!) na Schattenbergschanze. Przed kamerami Eurosportu przyznał nawet, że w konkursie skakał lepiej niż w treningach i kwalifikacjach. Po konkursie w Oberstdorfie ma już na koncie 220 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O cztery punkty mniej od dorobku Stocha w... całym 2025 roku. Prym w rocznej rywalizacji wiedzie Paweł Wąsek (491 oczek).

– Czerpałem radość z konkursowych skoków, wychodziły na luzie i były naprawdę dobre - stwierdził Tomasiak po konkursie w Oberstdorfie. Chciałbym powiedzieć, że mój poziom jest między 5., a 15. miejscem. Zdarzają się gorsze skoki, nie są one jeszcze ustabilizowane, ale jestem coraz bliżej.

Dla Kacpra Tomasiaka to pierwsza rywalizacja o Złotego Orła w karierze. Czy były obawy, że podwinie się noga podczas 1. serii i rywalizacji w parach? – Nie aż tak. Jeśli przegrywa się parę, a odda się dobry skok, to i tak można wejść jako jeden z piątki najlepszych „szczęśliwych przegranych” – tłumaczył w rozmowie z Eurosportem.

Radość ze skakania poczuł też Kamil Stoch. – Dwa razy po 130 metrów w takich zawodach to super sprawa – ocenił krótko.

Wybuch Kamila Stocha po ostatnim skoku. Tak pożegnał się z Oberstdorfem!

Turniej Czterech Skoczni: O której godzinie skoki w Sylwestra, 31 grudnia 2025?

Drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w niemieckim Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia). Na środę 31 grudnia zaplanowano kwalifikacje. Początek kwalifikacji o godzinie 16. Transmisja TV na Eurosporcie 1.

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

  • 14.00 - oficjalny trening
  • 16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

  • 15.00 - seria próbna
  • 16.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

  • 11.00 - oficjalny trening
  • 16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

  • 12.30 - seria próbna
  • 14.00 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

  • 11.45 - oficjalny trening
  • 14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

  • 12.00 - seria próbna
  • 13.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

  • 14.00 - oficjalny trening
  • 16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

  • 15.00 - seria próbna
  • 16.30 - pierwsza seria konkursowa
