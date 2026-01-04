- W Turnieju Czterech Skoczni dominuje Słoweniec Domen Prevc.
- W niedzielę 4 stycznia odbędzie się konkurs Innsbrucku, w którym powalczy czterech Polaków.
- Sprawdź, o której początek rywalizacji i gdzie można obejrzeć konkurs.
Pięciu Polaków awansowało do trzeciego konkursu narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, ale Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany. Powodem było przekroczenie przepisów dotyczących smaru na nartach, który zawierał fluor. Kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl lądując na 128 m. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak osiągnął 119,5 m i był 19. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft - 127,5 m, a trzeci także zawodnik gospodarzy Stephan Embacher - 125 m. Kamil Stoch wylądował na 117,5 m i był 27., 32. Maciej Kot na 118 m, 36. Paweł Wąsek miał 117 m, a 40. Dawid Kubacki - 115 m.
W klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni prowadzi Domen Prevc, który w ostatnich tygodniach całkowicie zdominował rywalizację, również w TCS. W czwartek w Ga-Pa odniósł siódme zwycięstwo w ostatnich ośmiu konkursach, a w jedynym, którego nie wygrał, był drugi.
Bardzo dobrze w Ga-Pa zaprezentował się Kacper Tomasiak, który na półmetku był siódmy. W finale skoczył o metr bliżej i obsunął się o jedną pozycję - na 8. miejsce. W finale wystąpiło jeszcze dwóch Polaków i oni także nie zdołali utrzymać lokaty z pierwszej serii. Kamil Stoch (129 m) po wygranej z Ukraińcem Jewhenem Marusiakiem (123,5 m) w drugiej próbie również miał 129 m, ale spadł z 18. na 20. miejsce.
Skoki dzisiaj? W niedzielę 4 stycznia konkurs w Innsbrucku
Na niedzielę 4 stycznia zaplanowano konkurs PŚ w Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Początek pierwszej serii o godzinie 13.30. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.
Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:
1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)
28 grudnia, niedziela
- 14.00 - oficjalny trening
- 16.30 - kwalifikacje
29 grudnia, poniedziałek
- 15.00 - seria próbna
- 16.30 - pierwsza seria konkursowa
---------------------------------
2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)
31 grudnia, środa
- 11.00 - oficjalny trening
- 16.00 - kwalifikacje
1 stycznia 2025, czwartek
- 12.30 - seria próbna
- 14.00 - pierwsza seria konkursowa
---------------------------------
3. konkurs - Innsbruck (Austria)
3 stycznia, sobota
- 11.45 - oficjalny trening
- 14.30 - kwalifikacje
4 stycznia, niedziela
- 12.00 - seria próbna
- 13.30 - pierwsza seria konkursowa
---------------------------------
4. konkurs - Bischofshofen (Austria)
5 stycznia, poniedziałek
- 14.00 - oficjalny trening
- 16.30 - kwalifikacje
6 stycznia, wtorek
- 15.00 - seria próbna
- 16.30 - pierwsza seria konkursowa