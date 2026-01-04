W Turnieju Czterech Skoczni dominuje Słoweniec Domen Prevc.

W niedzielę 4 stycznia odbędzie się konkurs Innsbrucku, w którym powalczy czterech Polaków.

Sprawdź, o której początek rywalizacji i gdzie można obejrzeć konkurs.

Pięciu Polaków awansowało do trzeciego konkursu narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, ale Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany. Powodem było przekroczenie przepisów dotyczących smaru na nartach, który zawierał fluor. Kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl lądując na 128 m. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak osiągnął 119,5 m i był 19. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft - 127,5 m, a trzeci także zawodnik gospodarzy Stephan Embacher - 125 m. Kamil Stoch wylądował na 117,5 m i był 27., 32. Maciej Kot na 118 m, 36. Paweł Wąsek miał 117 m, a 40. Dawid Kubacki - 115 m.

W klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni prowadzi Domen Prevc, który w ostatnich tygodniach całkowicie zdominował rywalizację, również w TCS. W czwartek w Ga-Pa odniósł siódme zwycięstwo w ostatnich ośmiu konkursach, a w jedynym, którego nie wygrał, był drugi.

Bardzo dobrze w Ga-Pa zaprezentował się Kacper Tomasiak, który na półmetku był siódmy. W finale skoczył o metr bliżej i obsunął się o jedną pozycję - na 8. miejsce. W finale wystąpiło jeszcze dwóch Polaków i oni także nie zdołali utrzymać lokaty z pierwszej serii. Kamil Stoch (129 m) po wygranej z Ukraińcem Jewhenem Marusiakiem (123,5 m) w drugiej próbie również miał 129 m, ale spadł z 18. na 20. miejsce.

Skoki dzisiaj? W niedzielę 4 stycznia konkurs w Innsbrucku

Na niedzielę 4 stycznia zaplanowano konkurs PŚ w Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Początek pierwszej serii o godzinie 13.30. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

11.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

12.30 - seria próbna

14.00 - pierwsza seria konkursowa

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

11.45 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

12.00 - seria próbna

13.30 - pierwsza seria konkursowa

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

